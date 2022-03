"Los quisieron hundir" denuncian familiares de cubano fallecido

"La orden que tenía Guardafronteras es que no se fuera la lancha. A ellos no les importaba matar a los que estaban arriba, no les importaba nada. (…) Les tiraron la lancha arriba, chocaron una con otra", añadió Padrón Maza.

De acuerdo con su denuncia, fue a las 12 de la noche que las autoridades cubanas contactaron con él para que reconociera los restos de su hermano, William Padrón Maza, quien presuntamente había fallecido a las 2:00PM producto de una herida en la cabeza.

"¿Por qué, si murió tan temprano, me avisan a las 12 de la noche? ¿Qué estaban haciendo con él? ¿Por qué razón? ¿Por qué las cosas son así? Nadie da una explicación (…) A nadie le duele, así es como se está viviendo en este país ahora", lamentó Wilber Padrón Maza.

De acuerdo con Mario Pentón, quien estuvo en contacto con los familiares del fallecido, estos fueron amenazados por la Policía para que no hablaran a la prensa sobre el caso.

"Ellos dijeron eso en el Noticiero porque sabían que ya todo el pueblo de Morón conocía la verdad. Los quisieron hundir. Son los responsables de su muerte", denunciaron los familiares.

DIARIO DE CUBA destaca que de acuerdo con la información oficial, el suceso tuvo lugar este martes 1 de marzo, luego de que las tropas Guardafronteras detectaran la presencia de una lancha rápida recogiendo a varios ciudadanos en la costa norte de Cayo Coco, Ciego de Ávila.

La embarcación de los Guardafronteras habría alcanzado a los migrantes cubanos cuando estos se encontraban a 11 millas de Cayo Coco, todavía en aguas territoriales, porque la lancha rápida presentó problemas técnicos y tuvo que detenerse, según el MININT.

En ese momento, varios de los migrantes se lanzaron al mar, por lo que, según el MININT, los Guardafronteras emprendieron labores de salvamento, ante lo que la lancha rápida aprovechó para huir.

Fue entonces cuando la embarcación de los Guardafronteras colisionó con la lancha rápida, provocando lesiones a tres de sus tripulantes, uno de los cuales llegó sin vida a tierra firme.

El MININT presentó el operativo como el "rescate" de 21 personas, de los cuales 17 eran hombres y cuatro mujeres.

DIARIO DE CUBA subraya que sin embargo, es conocido que en muchos casos los oficiales del cuerpo de Guardafronteras embisten y agreden a los cubanos que intentan huir por mar de la Isla, como fueron los casos denunciados en la localidad de Baracoa a finales del 2021, cuando uno de los tripulantes de una embarcación sufrió heridas por balas de goma.