Los retos que enfrenta Milei para su proyecto político

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Julián Obiglio, presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), para quien Milei tiene las “ideas correctas”, pero —afirmó— sin apoyo político, a través de alianzas, será imposible “lograr que esas ideas se materialicen y se conviertan en realidad”

-¿Cómo avanzan estos dos primeros meses de gobierno del presidente Javier Milei? ¿Cuál es su apreciación?

Estamos en un momento muy sensible de comienzo del período del presidente Milei. Creo que él va a tener que tomar alguna decisión importante en materia política para darle mayor sustentabilidad a lo que tiene por delante. El presidente Milei envió hace pocos días un proyecto legislativo, que incluía unas reformas muy grandes, y ese proyecto ha terminado siendo retirado del tratamiento, porque si bien había tenido una aprobación en líneas generales, cuando se empezaron a discutir cada uno de los artículos, con cada una de las reformas, muchos de ellos empezaron a ser rechazados y eso se debió a la falta de acuerdos políticos previos. Esto, sin dudas, debilita al gobierno de Milei, que tiene las ideas correctas, pero creo que va a tener que reformular los procedimientos para lograr que esas ideas se materialicen y se conviertan en realidad. Me parece que está en un punto de inflexión y él debería pensar si le conviene ampliar su base de sustentación política, darle mayor fortaleza a su gobierno y mayor sustentabilidad política.

-¿Esto quiere decir que, como sabemos, el presidente Milei no tiene una mayoría consolidada en el Congreso, y requiere entonces hacer alianzas políticas para gobernar? ¿Cómo hacer equipo con políticos que posiblemente piensen distinto?

Él tiene que hacer acuerdos políticos. Desde la antigua Roma hasta aquí, estos acuerdos políticos implican hacer concesiones. Uno llega al Gobierno con un proyecto político muy puro de lo que uno cree, y cuando empieza a ejercer la función pública tiene que hacer concesiones con personas que no piensan exactamente lo mismo que uno. Esto siempre ha sido así.

- Eso que usted describe lo hemos visto recientemente en países como España…

En todos los países del mundo es así y no debe suceder algo distinto en la Argentina. Milei debería sentarse con otras personas de la comunidad política argentina, realizar algunas concesiones, ampliar su base de gobierno y generar una mayoría más estable, que le dé sustentabilidad. Hay que elegir cuatro o cinco temas de reformas centrales y focalizarse en hacer esas reformas, terminar de aprobarlas y después pasar a otros cuatro o cinco temas centrales. Es muy difícil querer cambiar 300 leyes en un solo día. La verdad es que, en la mayoría de los casos, esto no sucede así; las reformas se van produciendo en forma gradual. Por más que sean reformas profundas, se deben ir produciendo en forma gradual y en grupos temáticos. Es imposible cambiar todos los temas de una sola vez. Me parece que va a tener que repensar su estrategia y apoyarse más en algunos partidos políticos que están muy cercanos. Por ejemplo, el partido político del presidente Mauricio Macri. Hay otros partidos políticos, que también son muy cercanos.

- Y, como bien se recuerda, el expresidente Macri fue vital para que Milei ganara las elecciones en segunda vuelta…

Fue vital. Macri hizo un apoyo explícito al presidente Milei y convocó a todos sus votantes para que lo apoyaran. Dijo que era un proyecto serio, que era un proyecto responsable, y finalmente ganó, lo cual fue una buena noticia para la Argentina, porque Milei representa una cantidad de ideas de transformación liberal, de desregulación, de achicar el Estado, que son absolutamente necesarias para la Argentina, que viene de muchos gobiernos populistas que habían hecho crecer demasiado el Estado, con un nivel de gasto insostenible y una presión fiscal insostenible. Milei llegó con las ideas que son adecuadas, ahora lo que tiene que hacer es acomodarlas a los procedimientos más adecuados para que todas esas ideas se transformen en realidades.

- Usted habla de cuatro o cinco reformas que se podrían abordar inicialmente. ¿Cuáles serían esas primeras reformas?

Sin dudas, hay que simplificar toda la burocracia. Hay que reducir el Estado para hacer un Estado más eficiente. Y la reforma central sería reducir los impuestos. Este es un tema importantísimo. Al mismo tiempo, hay que lograr un equilibrio fiscal, porque uno mueve una palanca y después tiene que acomodar la otra también. Luego hay que definir el futuro de una cantidad de empresas estatales, que hay que transformarlas al sector privado. El Estado tiene que dejar de tener esa participación excesiva que tenía en la economía privada argentina y al reducir los impuestos uno está permitiendo que la gente tenga más dinero en el bolsillo para invertir en la economía. Todo esto en un momento de gran inflación en Argentina, que también hay que equilibrar y reducir lo más rápido posible, porque la inflación es una enfermedad espantosa que le destruye el bolsillo a todos los ciudadanos.

-¿Cómo está actuando en estos momentos la oposición frente a un Milei que ya es presidente de los argentinos?

La izquierda se ha opuesto a todo lo que ha propuesto Milei, pero es lógico porque esa es la tarea de la izquierda. La izquierda se va a oponer siempre a un gobierno que tenga una matriz liberal, a un gobierno que intente achicar el Estado o reducir programas estatales. Es lógico que sea así. No hay que preocuparse. Aquí el foco y el tema central está en unir aquellos que tienen afinidad de ideas, de valores, de pensamiento y poner a todos a trabajar juntos para lograr la mayoría de los votos que se necesitan para las distintas transformaciones que tienen que pasar por el Congreso en la Argentina, que tiene doble cámara, la Cámara de Diputados y el Senado.

- Después de tantos años de kirchnerismo y de sus ideas socialistas en el poder, ¿va a ser complicado para Milei ejercer un buen gobierno?

La decisión la tiene el presidente. Puede ser complicado si él decide dar toda esta batalla en forma aislada, solo, y va a ser mucho más sencillo si él junta aliados. En esto se necesita un equipo, un equipo con mucha fuerza, un equipo que tenga mucha representación social, un equipo que tenga muchos votos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que garanticen que las reformas que se envíen al Congreso tengan un tratamiento adecuado y que resulten aprobados.

