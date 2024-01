Alertan que en América Latina está en riesgo la gobernabilidad

Las intervenciones comenzaron con Eduardo Gamarra, quien analizó la situación electoral en EEUU. Le siguieron: Damián Merlo, quien habló sobre El Salvador; Carlos Moreno, se encargó de Panamá; Diego Arria, quien habló de República Dominicana; Ricardo Israel, que se refirió a México; Luis Fleishman, que explicó la situación en Uruguay; Enrique Aristeguieta, que habló sobre la difícil situación en Venezuela; y por último, Carlos Sánchez Berzaín, que presentó las conclusiones.

Estados Unidos

Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Florida International University, destacó que en las elecciones de EEUU el tema migratorio y de frontera será lo que domine el discurso de la campaña electoral, más allá de los resultados económicos y el posicionamiento internacional que ha tenido el gobierno del presidente Joe Biden.

"El tema migratorio y frontera ha despertado un sentimiento nacionalista y los republicanos están en control de este tema. Este tema definirá el resultado, más allá del posicionamiento económico de Biden y el posicionamiento internacional de Biden", expresó.

Gamarra resaltó que en los últimos años se viene produciendo un cambio en el voto tradicional de los demócratas, Puso como ejemplo que ahora un "componente significativo" de los hispanos ve la migración como una "amenaza" y llamó a reflexionar en el porqué "el afroamericano ya no es un voto seguro para los demócratas".

Igualmente, Gamarra indicó que luego de la victoria del expresidente Donald Trump en las primarias de Iowa pareciera que ya se da por descontado que será el candidato de los republicanos. Ante ese escenario, Gamarra subrayó la "maquinaria electoral y comunicacional extraordinaria" con la que cuenta Trump, que "no tiene comparación con la incapacidad de los demócratas para comunicar sus logros".

"Biden ha lanzado su campaña basado en que Trump es una amenaza a la democracia... Pero no es efectivo. Es un debate abstracto y no es un mensaje que llega a la base", explicó.

Añadió que actualmente está más claro que Trump "atrae al obrero", mientras que los demócratas tienen diversas corrientes en el partido, como los ambientalistas, los progresistas, los que se oponen a la guerra. "Todos estos grupos se puede suponer que votarán por Biden".

Gamarra indicó que las encuestas han arrojado que el Partido Demócrata ha perdido apoyo en sindicatos, hispanos y afroamericanos.

El Salvador

Damián Merlo, fundador de DMM Consulting, una firma de relaciones gubernamentales, destacó que el panorama electoral de El Salvador está marcado por el alto índice de popularidad con que cuenta Nayib Bukele (90%, según encuestas). De acuerdo a Merlo, la población salvadoreña está "muy contenta" con la gestión de Bukele "porque siente que la democracia funciona después de tantos años de conflicto armado y político".

Merlo aseguró que Bukele "está muy bien encaminado a su reelección" y señaló que la popularidad del mandatario no se debe solo a sus políticas de seguridad, sino también a que su gestión ha abarcado otros ámbitos como la educación, salud.

Merlo destacó que a la fecha más de 100 mil salvadoreños en el exterior han ejercido su voto en el proceso que se inició hace unas semanas atrás y que concluirá con las elecciones del 2 de febrero.

De igual manera, Merlo indicó que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, podría obtener prácticamente casi la totalidad de las diputaciones en las elecciones.

Panamá

Carlos Moreno destacó que el clima electoral en Panamá está impactado por el rechazo, por parte de sectores sociales, de un proyecto minero que iba a contribuir al PIB con un 5%, lo que ha causado un recorte de presupuesto para el gobierno.

En estas elecciones, dos expresidentes tienen intenciones de lanzarse de nuevo a la carrera presidencial. Se trata de Ricardo Martinelli, que tiene el favoritismo según las encuestas y el expresidente Martín Torrijos.

Moreno destacó que uno de los problemas que se presenta en las elecciones es el bajo nivel de gobernabilidad con que llegan al poder los presidentes en el país. "Hay ocho candidatos y si Martinellii gana lo va a hacer con un poco mas de 30% cuando mucho, asume con 70% del país en contra. La posibilidad de realizar los cambios se ve comprometida", señaló.

A su juicio, los temas que dominarán la campaña serán la pérdida del ingreso por el proyecto minero, la pérdida de agua que registra el Canal de Panamá y la quiebra de la Caja del Seguro Social.

Sin embargo, Moreno destaca como algo positivo el hecho que los ocho candidatos están alineados con favorecer la generación de capital y la inversión en el país.

República Dominicana

El diplomático Diego Arria, miembro del Interamerican Institute for Democracy, resaltó que las elecciones ocurren en un país que está democráticamente consolidado, gracias a que el sector privado ha invertido internamente y República Dominicana se ha logrado posicionar como la séptima economía de América Latina.

Arria valoró positivamente que esa consolidación ha ocurrido a pesar del contexto del país con relación a su vecino Haití "que pesa en la economía y seguridad".

México

Ricardo Israel, abogado y Cientista Político - ex candidato presidencia en Chile, destacó por su parte, que la relación de México con EEUU siguen siendo uno de los temas más importantes para cualquier presidente mexicano y que están relacionados al narcotráfico y la corrupción.

"México ha reemplazado a Colombia en cuanto a violencia... Los cárteles han tomado la frontera sur. Sin la demanda de drogas de EEUU no existiría la violencia y la corrupción. De EEUU provienen las armas con que se matan en las calles mexicanas", dijo.

Israel también resaltó que en estas elecciones, México tendrá por primera vez una presidenta, que se disputarán Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Respecto al tema de la migración ilegal, Israel subrayó los problemas de seguridad que afectan a México debido a esa situación.

A su juicio, la relación con EEUU carece de una política de Estado y propósito.

Uruguay

Luis Fleishman, miembro del Interamerican Institute for Democracy, explicó por su parte, que los comicios uruguayos se suceden en un contexto de escándalos de corrupción y de espionaje en los que se vieron implicados miembros del gobierno de Luis Lacalle Pou, lo que hizo que bajara la popularidad del mandatario a 45%.

Venezuela

Enrique Aristiguieta, quien también integra el directorio del Interamerican Institute for Democracy, habló sobre el panorama de incertidumbre electoral que hay en el país caribeño, donde aún no se conoce la fecha de los comicios presidenciales que deben celebrarse en el segundo semestre de 2024. Aristiguieta destacó la unidad de los grupos de oposición en torno a la candidatura de María Corina Machado, quien ganó las primarias internas opositoras de octubre pasado.

"Si hubiese elecciones va a ganar la oposición. María Corina Machado está al frente en todas las encuestas, en el caso de que haya ua elección. Pero yo no me atrevo a asegurar que eso vaya a suceder. Seria una sorpresa que el gobierno aceptara concurrir a unas elecciones libres y aceptara a entregar el poder si pierde. Lo veo difícil porque los comunistas y especialmente la gente de Cuba, de Chávez, no creen en la democracia. No me hago cálculos optimistas sobre lo que puede pasar en Venezuela", señaló.

Malos gobiernos

El último turno en las intervenciones del foro lo tuvo el director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy, Carlos Sánchez Berzaín, quien señaló que en 2024 la democracia seguirá fortaleciéndose en el continente americano y resaltó que de las siete elecciones que se van a celebrar seis ocurrirán en democracias consolidadas, como son: EEUU, Panamá, México, El Salvador, Uruguay y República Dominicana. En tanto, solo una de ellas será en una dictadura, como la de Venezuela.

No obstante, Sánchez Berzaín alertó que actualmente en América Latina está en riesgo la gobernabilidad pues lo que está produciendo el sistema presidencialista en la región son gobiernos de minoría.

"Llegan al poder gobiernos que no tienen capacidad de gobernar, porque se hacen presidentes cuando son la primera minoría, no tiene mayoría en el legislativo y no tienen capacidad para hacer gobierno de unidad nacional, por eso son malos gobiernos", manifestó.

