Luis Posada Carriles, el cubano a quien Fidel Castro más temió

MIAMI.- El hombre al que más temió el dictador Fidel Castro no fue un presidente, ni un general, ni un imperio, sino a un cubano llamado Luis Posada Carriles (Cienfuegos, 1928).

"Luis Posada Carriles luchó junto a Fidel contra Batista, pero cuando vio que Fidel traicionaba la causa, cambiando la democracia por una dictadura socialista, se convirtió en su peor pesadilla. Y no, Posada no fue un terrorista, fue víctima de una campaña brutal de difamación ", señaló una publicación de Lo Que Nadie Te Cuenta en Instagram.

Añadieron que esta campaña de Castro incluyó a excompañeros, disidentes, gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales: "Difamar era su arma favorita. Fidel necesitaba un enemigo útil para justificar la represión y lo encontró en Posada Carriles. Sobrevivió a varios atentados en Guatemala, en El Salvador y en Miami, donde una bomba le voló el rostro".

A este cubano, fallecido en Miami en 2018, "le destrozaron la mandíbula, pero nunca se rindió. Y cuando lo acusaron de haber derribado el avión de Cubana en 1976, el vuelo 455, fue juzgado y hallado inocente. Lo que no se dice es que la seguridad del Estado (régimen) sabía con antelación lo que iba a ocurrir. Tenían reportes previos, estaban presentes en el aeropuerto en Venezuela y no hicieron nada".

La publicación indicó que Posada Carriles confesó que en varias ocasiones pudo haber matado a Fidel Castro, pero no lo hizo porque implicaba la muerte de inocentes. "Para él, eso no era opción. A pesar de que muchos cubanos en la isla, influenciados por la propaganda del régimen, lo odiaban sin saber quién era realmente. Él jamás dejó de luchar por la libertad de todos ellos", refirieron.

Exagente de la CIA

Luis Posada Carriles, exagente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), hizo de su vida un intento constante de acabar con quien durante más de 50 años gobernó la isla caribeña. Perteneció además al Ejército de Estados Unidos entre 1962 y 1963 (alcanzó el grado de subteniente) y participó en el fallido desembarco de bahía de Cochinos (Cuba) en 1961.

Según el régimen cubano, su último intento probablemente se produjo en el año 2000, cuando Fidel Castro denunció un plan para asesinarlo en Panamá, donde asistía a una Cumbre Iberoamericana.

Posada Carriles fue detenido en el país centroamericano, aunque la entonces presidenta, Mireya Moscoso, le indultó antes de dejar el mando, tras lo cual viajó a El Salvador y de ahí entró a EE.UU. en 2005 de manera irregular, por lo que debió enfrentarse a la justicia de este país.

FUENTE: Con información de Lo Que Nadie Te Cuenta /DIARIO LAS AMÉRICAS