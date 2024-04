Machado exhorta a Rosales a "comparecer" en reunión con la Plataforma Unitaria

Machado, que fue la ganadora de las primarias de octubre pasado, lo que la convirtió en la candidata unitaria de la PUD, pero que no pudo postularse debido a una inhabilitación política ilegal impuesta por el régimen, reitero su invitación a Rosales para una reunión en la que estén presentes los miembros de los partidos que integran la PUD.

La dirigente recordó que el resultado de las primarias fueron un "mandato" popular.

"Le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme y he pedido que sea una reunión en donde estén presentes los miembros de los distintos partidos que conforman la Plataforma Unitaria. Esto no se trata de dos dirigentes que se tienen que poner de acuerdo como si esto se pudiera hacer de espaldas al país en un cuarto cerrado. Las primarias representan el acuerdo institucional y político más importante de las últimas décadas en Venezuela. Es un mandato. No se puede borrar de un plumazo (…) Exhorto a que el gobernador Rosales comparezca a la reunión y que logremos darle la cara y responderle al país":

Este lunes, la teórica, candidata unitaria de la oposición solicitó una reunión de toda la PUD para tantear las distintas opciones que tienen frente a Maduro, lo que implica al gobernador del estado de Zulia, que sí pudo inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero lo hizo a instancias de la alianza partidista.

Dos de los partidos que conforman la PUD, Voluntad Popular y Primero Justicia, aseguraron en redes sociales que la solicitud de la reunión se presentó el 10 de abril, sin que Rosales haya aceptado o declinado la solicitud, sobre la que tampoco se ha pronunciado públicamente Machado.

El coordinador del Consejo Político Internacional de Machado, Antonio Ledezma, dijo que Machado planteó verse "con toda la Plataforma Unitaria, incluido Rosales", descartando por tanto que sea un encuentro "por separado" entre ambos.

"Ella sostiene la candidatura de Corina Yoris y la lucha para que tengamos verdaderas elecciones competitivas", explicó Ledezma, en alusión a la sustituta planteada ante el mantenimiento de la inhabilitación política de Machado.

Manuel Rosales El fundador del partido opositor Un Nuevo Tiempo dijo que aunque ha cometido "errores", él "jamás" negociaría sus "valores y principios". EFE

Un Nuevo Tiempo, la formación que lidera el gobernador, dijo, sin embargo, que no han recibido "invitación formal alguna", más allá de las "versiones ventiladas" en redes sociales. Sí se han mostrado en cualquier caso dispuestos a conversar "de manera franca" con Machado.

"Insistimos en que a 105 días de la elección presidencial, urge encontrar una solución que nos permita avanzar sin dilaciones hacia la gran victoria y al gran reencuentro del pueblo venezolano", destacó Un Nuevo Tiempo en su cuenta de la red social X.

La inhabilitación política decretada sobre Machado a mediados de 2023 y la decisión de las autoridades chavistas de no levantársela obligó a la oposición a buscar a última hora una sustituta, Corina Yoris, que tampoco pudo inscribirse en el plazo estipulado por el CNE, supuestamente por un bloqueo de las tarjetas de la Plataforma Unitaria en el sistema automatizado que se utiliza para hacer las postulaciones. No obstante, la propia Yoris ha dicho que se trató de una artimaña del régimen para no dejarla inscribirse debido a que es la sustituta de Machado.

La PUD sí logró inscribir a un aspirante menor, Edmundo González Urrutia, con la esperanza de sustituirlo en algún momento, mientras que la candidatura de Rosales, qiuen es crítico con Maduro, pero no es cercano al principal bloque opositor, también se fraguó en los últimos minutos antes de que concluyese el plazo.

FUENTE: Redacción / Con información de NTN24 / Europa Press