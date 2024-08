Madre de manifestante asesinado desmiente a Maduro: "Por favor, entreguen a mi hijo"

En un video publicado en X, se puede observar a la mujer en estado de conmoción hablar sobre su hijo, apodado “Pimpina”, nacido en el estado Sucre (nororiente) y criado en San Juan de los Morros, estado Guárico (centro), quien se trasladó a la capital venezolana a trabajar para ayudarla por una enfermedad.

“Yo lo que quiero es que me entreguen el cuerpo de mi hijo, ya que mi hijo tiene cinco días y no he sabido nada de él. Lo que quiero es que me lo entreguen, para yo verlo por última vez”, pide la humilde mujer, quien se aprecia visiblemente afectada.

Asesinado por policías

Anibal José Romero Salazar, quien hubiese cumplido 27 años en octubre, fue asesinado el lunes 29 de julio en la popular barriada caraqueña de Carapita, parroquia Antímano (norte), durante la brutal represión de funcionarios de seguridad del Estado y colectivos armados.

“Yo estoy muy adolorida, me siento muy mal, y lo que le pido es eso, por favor, que me entreguen a mi hijo”, súplica su madre.

De acuerdo con información recabada por la ONG Provea, agentes de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispararon en contra de los manifestantes, que salieron a las calles en defensa de la soberanía popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que, según las actas de votación digitalizadas por la oposición, Edmundo González Urrutia habría sido electo presidente con más de siete millones de votos.

En el ataque, hirieron a Romero Salazar. Por más de media hora, según testigos, los funcionarios policiales impidieron que el joven fuera trasladado al Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño, cercano al lugar de los hechos, donde finalmente ingresó sin signos vitales.

Régimen banaliza asesinato de manifestante

Su asesinato, sin embargo, fue banalizado por la dictadura venezolana. En declaraciones a medios internacionales, el tirano chavista aseguró que la muerte fue un falso positivo, para "estimular el odio y decir que Maduro es un asesino, vamos por él”.

El régimen, por su parte, afirmó que el asesinato de Romero Salazar se trataba de la supuesta simulación de fallecimiento de Albert Giuseppe Salazar Alvarado, un joven que aseguró, en redes sociales, que se había prestado para fingir su muerte. “Como este caso hay varios, tenemos que hacer un esfuerzo por exponer la verdad, es un gran ataque sobre Venezuela”, agregó Maduro.

El fiscal chavista, Tarek William Saab, por su parte, se burló del asesinato, asegurando que las víctimas fingen sus heridas con “salsa de tomate” para simular la sangre. “Han simulado hechos punibles y van a ser detenidos por eso. Caen en el piso, le echan salsa de tomate a la persona en el suelo, algo jamás visto”, apuntó.

De acuerdo con el balance ofrecido por la Sala de Monitoreo de Graves Violaciones de Derechos Humanos del Comando Con Venezuela, en las últimas horas se han registrado al menos 22 muertes, calificadas como ejecuciones extrajudiciales, en los estados Aragua (centro), Bolívar (sureste), Carabobo (centro), Caracas (capital), Guárico (centro), Miranda (centro), Yaracuy (centro-norte), Táchira (suroeste) y Zulia (noroccidente).

#ALERTA | Madre del joven Anibal Romero, asesinado este lunes en Carapita, desmiente a Nicolás Maduro, quien en cadena mostró un video de un doble del asesinado, supuestamente confesando que había fingido.

El régimen se niega a entregarle el cuerpo de su hijo asesinado.



El régimen se niega a entregarle el cuerpo de su hijo asesinado. pic.twitter.com/84nr0r1YhU — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) August 2, 2024

