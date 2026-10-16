viernes 16  de  octubre 2026
CEREMONIA

Madrid y CEAPI entregan la segunda edición de los premios Madrid, Capital de Iberoamérica

En la categoría de Conexión y Comunicación, la distinción fue concedida a Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional

Alejandro Roemmers, Carlos Vargas Loret de Mola, Núria Vilanova, José Luis Martínez-Almeida y Miguel Henrique Otero.&nbsp;

Alejandro Roemmers, Carlos Vargas Loret de Mola, Núria Vilanova, José Luis Martínez-Almeida y Miguel Henrique Otero. 

CEAPI
Por ANDREINA PÉREZ

MADRID.- En un acto celebrado en los Jardines de Cecilio Rodríguez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova, entregaron los galardones de la segunda edición de los premios "Madrid, Capital de Iberoamérica". La iniciativa reconoce el compromiso de líderes empresariales, culturales y de la comunicación en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la capital española y la región iberoamericana.

El jurado internacional otorgó por unanimidad los reconocimientos en tres categorías estratégicas. En Iniciativa Empresarial, el galardón recayó en el empresario peruano Carlos Vargas Loret de Mola, CEO de Andino Investment Holding, por impulsar la expansión logística y de infraestructura en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e ingresar a BME Growth. Por su parte, el empresario, escritor y mecenas argentino Alejandro Roemmers fue distinguido en la categoría de Iniciativa Cultural por su labor al frente de la Fundación Argentina para la Poesía y la promoción de la literatura en español.

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En la categoría de Conexión y Comunicación, la distinción fue concedida a Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional. El jurado destacó su trayectoria en el periodismo independiente, la transformación digital del medio y su labor desde el exilio en Madrid, consolidando a la capital española como un nodo de libertad informativa para Venezuela y la comunidad hispanoamericana. Al recibir el premio, Otero agradeció a España el respaldo y la acogida brindada a los más de 500,000 venezolanos que han emigrado al territorio español.

Durante la ceremonia, Martínez-Almeida subrayó que las ciudades están llamadas a ser los verdaderos catalizadores de la integración iberoamericana, ratificando la alianza entre el consistorio madrileño y CEAPI. Asimismo, Núria Vilanova reafirmó el compromiso del tejido empresarial de promover proyectos de convivencia sostenible y crecimiento compartido a ambas orillas del Atlántico.

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