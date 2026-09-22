martes 22  de  septiembre 2026
CEAPI

Canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, comparte con CEAPI las claves del crecimiento de su país

El Canciller defendió la “visión en positivo de Latinoamérica”. Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI, repitió la consigna: creer, crear y crecer en Iberoamérica

Nuria Vilanova, el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar y Ana Pastor (CEAPI)

Nuria Vilanova, el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar y Ana Pastor (CEAPI)

Por Valeria Montero

NUEVA YORK.- El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) se ha convertido en el foro por excelencia para impulsar las iniciativas y actividades de crecimiento de los países de este ámbito.

La 81ªAsamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York se ha convertido en el espacio ideal para realizar los encuentros con los líderes de nuestra región. Esta vez, el turno fue para el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, quien no desaprovechó la oportunidad para resaltar las bondades económicas, empresariales y fiscales, entre otras de su país.

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El Canciller fue presentado por Ana Pastor, Secretaria General de CEAPI, que puso en valor su dominio de la diplomacia económica, al haber sido previamente ministro de Comercio Exterior. Además, señaló que Costa Rica creció un 4.6% en 2025. Por su parte, Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI, recordó la voluntad de la organización que es creer, crear y crecer en Iberoamérica de la mano de sus países y de los organismos internacionales.

Talento humano de Costa Rica

El ministro se refirió al “talento humano y especializado como base del crecimiento económico y la diversificación de la economía a hacia actividades de alto valor añadido”.

Explicó que la política fiscal de su país es “flexible y adaptada a las necesidades del inversor, pero siempre teniendo en cuenta el bienestar de la sociedad”.

Y, por último, insistió en la apuesta por colaborar y mantener alianzas estratégicas con los principales actores económicos de la región: Mercosur, América del Norte y Centroamérica.

Además, recordó que Costa Rica trabaja “en reformas regulatorias de sectores claves, en una mayor incorporación al país de mercados internacionales, en simplificación de trámites, o a otros hitos ya alcanzados como la integración en organismos multilaterales como la OCDE”.

Reformas para la competitividad

En materia de reformas legales, el ministro Tovar detalló también ajustes en materia laboral, avanza una nueva regulación para modernizar las jornadas de trabajo según los nuevos esquemas laborales de las empresas. También un nuevo enfoque para la minería, de manera que se aproveche su desarrollo y suficiencia energética, en equilibrio con modelo ambiental del país.

Refiriéndose a sus responsabilidades, declaró que: “El poder de la diplomacia económica reside en la integración de la visión política y la valentía de los empresarios. Es un esfuerzo colectivo”.

Añadió que: “Necesitamos más España en Latinoamérica; puede ejercer un liderazgo como un país bisagra y contribuir al crecimiento”.

Para abordar los desafíos de la región, abogó por cambiar la visión de Latinoamérica: “Hay que dar la vuelta a los titulares negativos y hablar de nuestro potencial y de nuestras riquezas —turismo, agroalimentación, nearshoring con EEUU—“.

Tovar afirmó que: “Es urgente afrontar y resolver la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Como siempre, la delegación de CEAPI fue masiva, más de 40 presidentes y CEOs de empresas como Airbus LATAM, Grupo Bimbo, BID, CAF, Xcalibur, Fundación Juanfe, Coloncorp y Pérez-Llorca, entre otras. Además de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-.

FUENTE: Con información de CEAPI

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