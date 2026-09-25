El IV ciclo de encuentros de líderes iberoamericanos organizado por CEAPI resultó todo un éxito

Santiago Peña, Xavier Espot, Irfaan Ali, Ana Pastor, Keiko Fujimori, Luis Abinader y Núria Vilanova; Robert da Silva Ashley, Núria Vilanova, Ana Pastor Julián, Michelle Muschett, Carlos Vargas, Bettina Woll y Enrique Riquelme en el acto CEAPI con PNUD en la sede de la ONU. (CEAPI)

NUEVA YORK. Todo un éxito representó el IV ciclo de encuentros con líderes iberoamericanos que realizó el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que reunió a presidentes, responsables de gobierno, organismos multilaterales y una delegación de más de 4º presidentes y CEOs de empresas de vanguardia en la región.

Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, y Ana Pastor Julián, secretaria general de CEAPI, cumplieron a cabalidad su misión de acercar al sector privado a los responsables e instituciones de la región con el fin de identificar oportunidades de inversión y fortalecer la colaboración público-privada.

En el marco de los encuentros empresas como Airbus LATAM, Grupo Bimbo, Xcalibur, Fundación Juanfe, Coloncorp o Pérez-Llorca, junto a representantes de organismos como BID y CAF tuvieron la posibilidad de escuchar las ventajas competitivas que tiene varios países de la región de boca de sus principales representantes.

Vilanova afirmó que esta edición confirma la importancia de generar espacios donde instituciones y empresarios puedan conversar directamente.

“Iberoamérica necesita confianza, inversión y proyectos. Esta semana hemos reunido en Nueva York a quienes toman decisiones desde los gobiernos, las instituciones multilaterales y las empresas para escucharnos, entender las prioridades de cada país e identificar oportunidades concretas. Esa es la razón de ser de CEAPI: conectar para creer, crear y crecer juntos en Iberoamérica”.

Pastor destacó la necesidad de transformar el diálogo en resultados:“Tenemos instituciones, recursos financieros, capacidad empresarial y oportunidades. El gran reto es conectarlos. Necesitamos colaboración y proyectos compartidos porque gobiernos, organismos multilaterales y empresarios somos necesarios para conseguir resultados tangibles para la sociedad”.

Presidentes: estabilidad, confianza e inversión

Uno de los principales ejes de la agenda fue el diálogo directo con cinco presidentes y jefes de Gobierno de Iberoamérica.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, trasladó al empresariado un mensaje centrado en la estabilidad institucional y económica. Durante el encuentro defendió la importancia de ofrecer seguridad a los inversores y señaló que lo que esperan los empresarios es “predictibilidad, confianza y respeto al Estado de Derecho”, añadió que “de un político hay que analizar lo que piensa, lo que dice y, sobre todo, lo que hace”.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el mandatario puso el foco en la estabilidad política y social del país, el crecimiento económico y la colaboración con la iniciativa privada. Abinader destacó que la economía dominicana crecerá cerca del 5%, señaló la reducción de la pobreza y defendió que “hay que respetar la economía de libre mercado”, junto con una administración ágil que facilite la llegada de inversión.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó al país como un destino para la inversión sustentado en la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la competitividad energética, una baja presión fiscal y su posición como plataforma de exportación. Peña puso también el foco en la creación de empleo y señaló que la pobreza se ha reducido del 24% al 16% en tres años.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, reafirmó la apertura de su país a la inversión internacional y vinculó el crecimiento económico con la estabilidad regional y el fortalecimiento de los principios democráticos. “En Guyana estamos abiertos a la inversión de actores de todo el mundo. Tenemos la intención de aprovechar al máximo todas las oportunidades de desarrollo dentro de nuestras fronteras”, señaló ante la delegación empresarial de CEAPI.

La agenda presidencial se completó con el Cap de Govern de Andorra, Xavier Espot, quien explicó el proceso de diversificación económica que está llevando a cabo hacia actividades de mayor valor añadido, como la innovación y la biomedicina, así como las implicaciones para su modelo económico del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Espot expuso además las fortalezas macroeconómicas de Andorra y las políticas impulsadas para afrontar uno de sus principales desafíos internos: el acceso a la vivienda.

Gobiernos: Colombia, Costa Rica y El Salvador

CEAPI mantuvo asimismo una agenda específica con representantes de distintos gobiernos iberoamericanos.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, inauguró el ciclo trasladando al empresariado un mensaje de confianza en el país y en la iniciativa privada. Restrepo presentó 176 proyectos por más de 150.000 millones de dólares, concentrados en sectores como energía, infraestructuras y logística, agroindustria, turismo e industria, y pidió a los empresarios: “Confíen en el país como una oportunidad para sus inversiones y desarrollo; confíen en el Gobierno; y trabajemos juntos, que así vamos a ser capaces de llegar más lejos”.

La agenda permitió también mantener un encuentro con Sara Hanna, asesora del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para analizar la evolución económica del país, sus prioridades de desarrollo y las oportunidades que ofrece al tejido empresarial iberoamericano. La reunión dio continuidad a la relación de CEAPI con El Salvador y abordó las posibles vías de colaboración e inversión ante el proceso de transformación que está experimentando el país.

Además, los socios de CEAPI se reunieron con representantes del Gobierno de Costa Rica, explicaron que las claves del crecimiento de su país son el “talento, política fiscal y alianzas regionales”. Así como el respaldo a la candidatura de Rebeca Grynspan candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Organismos multilaterales aliados en proyectos

La dimensión multilateral ha sido otro de los grandes ejes de la presencia de CEAPI en Nueva York.

En la propia sede de Naciones Unidas, CEAPI y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)organizaron la PNUD-CEAPI Talk “Financiando la transición energética para un crecimiento resiliente”, que reunió a representantes institucionales, financieros y empresariales para analizar cómo convertir la transición energética en una oportunidad de inversión, competitividad y desarrollo para América Latina y el Caribe.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, reclamó durante el encuentro un cambio de enfoque sobre la minería y defendió la necesidad de generar marcos que faciliten la inversión responsable, mientras la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, puso el foco en conectar capital, innovación y políticas públicas con proyectos capaces de generar desarrollo humano y prosperidad a largo plazo.

El debate -en el que participaron socios de CEAPI como Enrique Riquelme, presidente de COX, Isabel Noboa, presidenta de Consorcio Nobis, Carlos Vargas Loret de Mola, CEO de Andino Holding, o Robert da Silva Ashley, presidente para América de Energía y Recursos Naturales de DLA Piper- permitió abordar mecanismos para movilizar capital hacia redes eléctricas modernas, energías renovables, hidrógeno verde y minerales críticos y reforzó la necesidad de colaboración entre las instituciones europeas, los bancos regionales de desarrollo, PNUD y el sector privado para desarrollar proyectos financiables y de impacto. La ponencia también contó

En esta misma dimensión multilateral, una representación de empresarios de CEAPI encabezada por Ana Pastor mantuvo un encuentro conSergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, centrado en la integración regional. Díaz-Granados subrayó la necesidad de “crear instituciones que ayuden a integrar los mercados de la región” y defendió que “hay que hacer integración para llegar más lejos”. También destacó la creciente presencia geográfica de CAF y su objetivo de alcanzar próximamente 28 países.

Una delegación empresarial para conectar Iberoamérica

Junto a los líderes empresariales participaron también destacadas figuras de las instituciones iberoamericanas y multilaterales. Entre ellas, Rebeca Grynspan, candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, cuya participación reforzó la dimensión multilateral de la delegación. También participó Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano, que acompañó a la delegación en distintos encuentros.

FUENTE: Con información de CEAPI