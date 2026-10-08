jueves 8  de  octubre 2026
EVENTO

CEAPI reúne en Barcelona a 150 líderes empresariales para impulsar el capital entre Europa e Iberoamérica

El encuentro empresarial en Barcelona reafirma la relevancia de fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre las economías europeas y latinoamericanas

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Imágenes de las diferentes ponencias de la mañana en el Foro de Inversiones CEAPI en Barcelona 

CEAPI
Por ANDREINA PÉREZ

BARCELONA.- Más de 150 líderes empresariales, presidentes de compañías, ejecutivos e inversores de ambas orillas del Atlántico se congregan este jueves en CaixaForum Barcelona para participar en la tercera edición del Foro de Inversiones organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Bajo el lema “Invertir en Barcelona. Invertir en España".

Invertir en Iberoamérica”, la cumbre busca consolidar a la capital catalana como un nodo estratégico de entrada y expansión para los capitales trasatlánticos en un contexto global marcado por la volatilidad económica.

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Al inicio de la jornada, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, reivindicó las fortalezas estructurales de América Latina al remarcar que la región alberga un tercio de las reservas mundiales de agua dulce y el 16% de las tierras agrícolas del planeta, posicionándose como un motor alimentario y energético indispensable para la economía global.

Asimismo, el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Jaume Duch, resaltó el dinamismo del intercambio comercial al precisar que las empresas catalanas mantienen inversiones por 797 millones de euros en la región y aportan cerca del 30% de las exportaciones de España hacia el bloque del Mercosur.

Uno de los momentos centrales del foro estuvo protagonizado por Daniel Servitje, presidente ejecutivo del gigante mexicano Grupo Bimbo, quien expuso la expansión internacional de su firma desde sus orígenes en Granollers durante la década de 1960.

El empresario subrayó la importancia de mantener una visión global sin perder la sensibilidad local, revelando que la compañía reinvierte el 80% de sus utilidades para aumentar su penetración en nuevos mercados. A lo largo del encuentro, directivos de firmas como ANDINO, Agromillora, Roca Group y Paradores debatieron además sobre la profesionalización de la empresa familiar, las oportunidades en los mercados de capitales y los retos de la sostenibilidad y la vivienda industrializada.

El encuentro empresarial en Barcelona reafirma la relevancia de fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre las economías europeas y latinoamericanas, consolidando espacios de diálogo estratégico que impulsen la competitividad corporativa y la certeza jurídica para los negocios a escala internacional.

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