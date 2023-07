Maduro exige a EEUU la retirada de todas las sanciones

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPresidencialVen%2Fstatus%2F1682549697540415488&partner=&hide_thread=false #DeInterés | Presidente: Venezuela quiere elecciones libres de ilegales sanciones y bloqueos https://t.co/8OjuDdoSb0 pic.twitter.com/0puESnnai2 — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) July 22, 2023

El dictador también señaló que durante la cumbre entre los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se alcanzó un consenso para el "levantamiento de las sanciones criminales contra Venezuela". En ese sentido, Maduro calificó a aquellos que respaldan estas sanciones de "criminales", y aseguró que Venezuela continuará avanzando a pesar de los obstáculos impuestos.

Asimismo, hizo un llamado a la Unión Europea para que cumpla con su compromiso de levantar las sanciones, después de que Bruselas planteara la posibilidad de hacerlo en caso de que Caracas celebre unas elecciones inclusivas y justas en 2024.

Sanciones sujetas a avances democráticos

El consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reiteró recientemente que el gobierno de Estados Unidos solo revisará las sanciones contra el régimen de Maduro cuando hayan señales de vuelta a la democracia en el país caribeño.

"Hace tiempo que dejamos claro que revisaríamos nuestras políticas de sanciones en respuesta a los pasos constructivos que tome el régimen de Maduro hacia la realización de elecciones libres, y de si los partidos venezolanos pueden hacer progresos significativos para el retorno de la democracia en el país", dijo Kirby.

El consejero recordó, además, que EEUU podría tomar más medidas si el régimen chavista no cumple con los compromisos acordados en el marco de los diálogos y negociaciones.

"Creo que también hemos sido muy, muy claros en que no tenemos miedo de tomar más medidas, en caso de que el régimen de Maduro no negocie de buena fe o no cumpla con sus compromisos”, afirmó.

Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, informó que revisarán las sanciones individuales contra los líderes del régimen de Maduro "al compás" de los cambios que promueva Caracas para celebrar elecciones libres.

Borrell afirmó que "a medida que se avance hacia la normalización democrática y se modifiquen las circunstancias para permitir elecciones inclusivas, libres y justas, la Unión Europea está dispuesta a revisar gradualmente las sanciones", pero aclaró que este reposicionamiento se hará "al compás" de los cambios que introduzca Venezuela y que permitan la celebración de unos comicios democráticos.

FUENTE: Con información de Europa Press, AP y AFP