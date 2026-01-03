Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

La audaz captura del narcodictador venezolano, Nicolás Maduro , y de su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas especiales estadounidenses en la madrugada del sábado fue compleja, pero con un éxito rotundo, aseguró Donald Trump en una entrevista.

En una conferencia de prensa con funcionarios clave del gobierno y durante una larga entrevista telefónica el sábado por la mañana en el programa Fox & Friends, Trump ofreció detalles de la planificación de la operación, la cual duró meses, incluida la construcción de una réplica de la casa de seguridad de Maduro, donde las fuerzas de operaciones especiales pudieron practicar el asalto.

DECLARACIONES Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

EEUU Aterriza en Nueva York el avión que transporta a Maduro y su esposa para enfrentar cargos por narcoterrorismo

La incursión realizada antes del amanecer por comandos de élite de la Fuerza Delta del ejército fue la operación militar estadounidense más arriesgada de este tipo desde que miembros del Equipo SEAL 6 de la Marina mataron a Osama bin Laden en una casa de seguridad de Pakistán en 2011, explica The New York Times.

Preparación

Desde finales de agosto, el Pentágono reunió una flota de más de una decena de buques en el mar Caribe.

La llegada en noviembre del portaaviones Gerald R. Ford y de tres destructores de la Marina que disparan misiles añadió unos 5500 militares a una fuerza de 10.000 soldados que ya estaba en la región, aproximadamente la mitad en tierra, en Puerto Rico, y la otra mitad en el mar. Con más de 15.000 efectivos militares, la concentración estadounidense es la mayor en la región desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962.

Los militares ensayaron repetidamente la operación y fueron capaces de ejecutarla sin fallos; rompieron las puertas de acero que protegían a Maduro en “cuestión de segundos”.

Estos son algunos de los detalles de la operación, llevada a cabo tras meses de creciente presión militar contra Caracas, según narraron el presidente estadounidense y el jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine, durante una conferencia de prensa.

"Fueron meses de trabajo de los servicios de inteligencia, para saber dónde hallar a Maduro, para entender cómo se movía, dónde vivía, dónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus animales de compañía", aseguró el general.

"Observamos, esperamos, nos preparamos, nos mantuvimos pacientes y profesionales. Esta misión fue meticulosamente planificada, tomando lecciones de décadas de misiones a lo largo de muchos años, décadas", añadió.

De acuerdo con una entrevista televisiva que concedió el presidente Trump, la operación en Venezuela se iba a ejecutar "hace cuatro días", pero las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas.

"La meteorología tiene que ser perfecta. Algunas nubes más de las que pensábamos, pero estuvo bien. De repente se abrió, y dijimos: 'Vamos'. Fue simplemente increíble", reveló Trump.

La CIA tenía un equipo sobre el terreno desde agosto para recopilar información sobre Maduro, dijeron personas informadas sobre la operación.

Los servicios de inteligencia

La CIA también recopiló información de una flota de drones furtivos y de una fuente humana que podía acercarse a Maduro y vigilar sus movimientos, según personas informadas sobre el asunto.

En los días previos a la incursión, Estados Unidos envió un número creciente de aviones de Operaciones Especiales, aviones especializados en guerra electrónica, drones armados Reaper, helicópteros de búsqueda y rescate y aviones de combate, refuerzos de última hora que, según dijeron los analistas militares, indicaban que la única cuestión era cuándo se produciría la acción militar, indicó el NY Times

La operación "Resolución Absoluta" arrancó sobre cerca de las 2 am del sábado, hora de Venezuela reveló el general Caine.

El general jefe dijo que los aviones entraron en Venezuela para destruir las defensas aéreas del país y permitir la entrada de helicópteros que transportaban fuerzas de operaciones especiales estadounidenses.

"Vi la operación completa en tiempo real... Fue algo increíble. Vimos cada segundo", dijo el republicano en entrevista televisiva con Fox News.

El mandatario aseguró que estuvo rodeado de "muchas personas de alto rango, incluidos generales" mientras veían la operación.

"Fue complicado, extremadamente complicado: toda la operación en sí, los aterrizajes, el número de aeronaves, las diferentes clases de helicópteros, de cazas... Teníamos un caza para cada posible situación", explicó Trump.

"Penetraron en lugares donde no era posible prácticamente acceder, puertas acorazadas que estaban ahí precisamente para eso", añadió.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se rindieron sin oponer resistencia.

"La palabra integración no explica la enorme complejidad de una misión así, una extracción tan precisa que implicó a más de 150 aeronaves despegando por todo el hemisferio occidental [América Latina] en estrecha coordinación", añadió Caine.

La operación comenzó con unos 150 aviones militares, entre drones, cazas y bombarderos, que despegaron de 20 bases militares y buques de la Marina diferentes.

La fortaleza donde se escondía Maduro

Aunque las defensas aéreas fueron suprimidas, los helicópteros estadounidenses fueron atacados cuando se aproximaban al complejo de Maduro hacia las 2:01 a. m., hora local. Caine dijo que los helicópteros respondieron con una “fuerza abrumadora”.

Los operadores de la Fuerza Delta asignados para capturar a Maduro fueron conducidos a su objetivo por una unidad de élite de aviación de Operaciones Especiales del Ejército, el 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, que vuela helicópteros MH-60 y MH-47 modificados, similares a las aeronaves vistas en las imágenes que aparecieron en las redes sociales desde Caracas, de acuerdo con las declaraciones recogidas por The New York Times.

Uno de los helicópteros fue alcanzado. En declaraciones a Fox News, Trump dijo que creía que algunos de los militares del helicóptero habían resultado heridos. Pero subrayó que en la operación no murió ningún soldado estadounidense. Dos funcionarios estadounidenses dijeron que alrededor de media decena de soldados resultaron heridos en la operación.

Sobre dónde se encontraba Maduro, el líder republicano explicó que "estaba en un lugar fuertemente custodiado, como una fortaleza. En realidad, estaba en una fortaleza".

"Tenía lo que llaman un espacio de seguridad, donde hay acero macizo por todas partes. No consiguió cerrar ese espacio. Estaba intentando entrar en él, pero lo arrollaron tan rápido que no llegó a entrar. Nosotros estábamos preparados. Teníamos sopletes enormes y todo lo demás que se necesita para atravesar ese acero. Pero no nos hizo falta", agregó el presidente estadounidense.

El jefe de la Casa Blanca comentó que una vez que las fuerzas de operaciones especiales atravesaron el complejo y llegaron a la habitación de Maduro, este y su esposa intentaron escapar a una habitación reforzada con acero, pero fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses.

“Intentaba llegar a un lugar seguro”, dijo Trump, y añadió: “Era una puerta muy gruesa, muy pesada. Pero no pudo llegar a esa puerta. Llegó a la puerta, pero fue incapaz de cerrarla”.

Maduro fue embarcado en un helicóptero, y a las 4:29 a. m., hora de Caracas, él y su esposa fueron trasladados al USS Iwo Jima, un buque de guerra estadounidense en el Caribe.

Operación militar quirúrgica

"Que no hayamos tenido ningún muerto fue increíble. Creo que no tuvimos ningún muerto, tengo que decirlo, porque a un par de muchachos los alcanzaron, pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado", detalló Trump en la entrevista.

Trump autorizó al ejército estadounidense a llevar a cabo la operación hace varios días, pero dejó el momento preciso en manos de funcionarios del Pentágono y los planificadores de operaciones especiales para asegurarse de que la fuerza atacante estaba preparada y de que las condiciones sobre el terreno eran óptimas.

Acerca de los siguientes pasos, Trump dijo que Maduro y su esposa "serán llevados a Nueva York".

La incursión culminó meses de advertencias y opciones para el dictador y su familia por parte de la Casa Blanca junto a las acusaciones de narcotráfico, todas ellas enfocadas en Maduro, a quien el Departamento de Estado calificó de jefe de un Estado “narcoterrorista”.

La operación de captura también fue producto de meses de reuniones y preparación militar, afirmó Caine.

En las reuniones participaron Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio, quien también es asesor de seguridad nacional; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; John Ratcliffe, director de la CIA, y Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump. Caine proporcionó asesoramiento militar a Trump y observó la operación junto al presidente, Rubio, Hegseth y otros.

Trump anunció en rueda de prensa que Estados Unidos gobernará Venezuela durante el tiempo que sea necesario.

"Vamos a estar presentes en Venezuela en lo que respecta al petróleo, porque vamos a mandar a nuestros expertos. Así que a lo mejor necesitamos algo [de presencia militar], no mucho", explicó el mandatario.

"Vamos a extraer una cantidad tremenda de riqueza del subsuelo, y esa riqueza irá al pueblo de Venezuela y a personas fuera de Venezuela que solían estar en Venezuela, y también irá a los Estados Unidos de América en forma de reembolso por los daños que ese país nos causó", indicó.

"Queremos traer la libertad para la gente, queremos tener una gran relación", acotó Trump.

FUENTE: Con información de The New York Times, AFP, Fox News y otras fuentes.