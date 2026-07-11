sábado 11  de  julio 2026
LIBERTAD

Marco Rubio exige al régimen de La Habana cambios reales, a cinco años del 11J

El Secretario de Estado afirmó que la dictadura sigue aliándose con "enemigos de EEUU, lo que representa una grave amenaza para la seguridad nacional"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

A cinco años de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, rememoró este sábado que "miles de cubanos salieron a las calles para exigir un futuro mejor para ellos y sus familias, buscando un cambio tras décadas de represión e incompetencia económica por parte del régimen comunista".

Al tiempo que instó a las autoridades del régimen a "comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde", Rubio denunció que, "hasta el día de hoy, cientos de cubanos permanecen injustamente detenidos por el simple hecho de exigir derechos básicos, oportunidades y dignidad", reseña Diario de Cuba.

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En tal sentido, lamentó que La Habana siga respondiendo "con brutalidad, golpeando a manifestantes pacíficos en las calles y arrestando a miles de cubanos comunes". Asimismo, insistió en el llamado de Washington "a la liberación inmediata de estos y de todos los presos políticos en Cuba".

"El presidente Trump y yo deseamos un futuro mejor para Cuba y su pueblo, que tanto ha sufrido", enfatizó Rubio y agregó: "Tras décadas de represión y una pésima gestión, la economía cubana está en caída libre y su población sigue padeciendo apagones, hambre y privaciones".

"Lamentablemente, el régimen y sus élites corruptas siguen negándose a cualquier intento de reforma significativa, priorizando, en cambio, perpetuar su control absoluto sobre el pueblo cubano y su adhesión dogmática a su ideología marxista, fallida y moralmente corrupta", apuntó el político cubanoamericano y sostuvo que, "mientras el pueblo clama por reformas, los dirigentes comunistas de Cuba siguen consolidando el control económico, robando y desviando al extranjero los pocos recursos que quedan y culpando a otros de sus fracasos".

Al hilo de lo anterior, remarcó que las autoridades castristas "continúan aliándose con los enemigos de EEUU, lo que representa una grave amenaza para la seguridad nacional al albergar operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a menos de 160 kilómetros de nuestro territorio y al apoyar peligrosas redes subversivas y terroristas en los propios EEUU".

En un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana, Rubio ponderó que "EEUU seguirá utilizando todos los medios a su alcance para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano y para impulsar las reformas económicas y políticas que permitan a Cuba un futuro mejor".

En cuanto al compromiso con dicho "futuro mejor", el secretario de Estado resaltó que "EEUU siempre ha apoyado al pueblo cubano con asistencia humanitaria y exportaciones de alimentos, medicinas y bienes esenciales".

"En esta administración, hemos ofrecido a Cuba ayuda, asistencia para la reconstrucción y la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países, si el régimen acepta realizar reformas políticas y económicas que le permitan al país tener una oportunidad de prosperar", agregó.

Por su parte, la embajada de Washington en La Habana publicó en su perfil de Facebook: "Han pasado cinco largos años y seguimos insistiendo en que se libere a todos aquellos injustamente encarcelados por el simple hecho de ejercer su derecho fundamental a expresarse como lo hicieron el 11J, incluso quienes permanecen bajo custodia a pesar de haber cumplido sus condenas, como Luis Manuel Otero Alcántara. Nuestros pensamientos están con ellos, sus familiares y amigos".

En este contexto, el canciller del régimen, Bruno Rodríguez, señaló directamente a Washington como responsable del actual apagón nacional en el que se encuentra la Isla: "La nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional es una consecuencia directa del cerco energético y el recrudecimiento extremo del bloqueo de EEUU contra Cuba. Forma parte del castigo colectivo al pueblo cubano al que el gobierno estadounidense está apostando para destruir la Revolución Cubana".

Mientras las declaraciones políticas son recurrentes de uno y otro lado, miles de cubanos siguen padeciendo la asfixia cotidiana que impone el régimen, fruto de la represión, el resquebrajamiento integral de la Isla y la ausencia de futuro.

FUENTE: Diario de Cuba

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