Marco Rubio convoca a una cumbre mundial contra el "terrorismo trasnacional", según medios

MIAMI .- El secretario de Estado de EEUU , Marco Rubio , convocó a una cumbre mundial de cancilleres para la próxima semana en Washington con la finalidad de afinar acciones coordinadas contra organizaciones que propiciarían el terrorismo "trasnacional" y que pondrían en riesgo la estabilidad del hemisferio, según medios.

Más de 60 países, la mayoría de América Latina y Europa, y también de Asia como India, Indonesia y Singapur, serían invitados a la reunión que no ha sido aún anunciada oficialmente por el Departamento de Estado.

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La información publicada este 9 de julio por un diario estadounidense indica que el gobierno de Trump considera al “resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”, como una amenaza que debe ser contenida, tras citar documentos obtenidos.

EEUU contra amenaza del terrorismo

Rubio estaría procurando la suma de más países a “la lucha contra Antifa” (extrema izquierda) que sería abordada en la cumbre, pero algunos aliados han expresado sus reservas, según el medio.

La amenaza a la democracia y la seguridad en el hemisferio es un tema permanente en la agenda de la administración estadounidense, que se encuentra revisando la lista de patrocinadores del terrorismo.

Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, mantiene una política dura no solo contra organizaciones del narcotráfico sino también regímenes autoritarios de izquierda en la región.

Este 8 de julio, ministros de Defensa de los países de América, entre ellos de EEUU, se reunieron en la decimoséptima Conferencia en Perú para abordar el tema de la cooperación y el fortalecimiento de la alianza ante los desafíos como el avance del crimen organizado trasnacional y los desastres naturales.

FUENTE: Con información de TheWshingtonPost.com; red X