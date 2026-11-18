La líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus simpatizantes tras una reunión con su partido político, Vente Venezuela, en Caraballeda, Venezuela, el 28 de octubre de 2026.

MIAMI.- La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, acudió este miércoles a la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en Caracas, para actualizar sus datos en el sistema, en un trámite que adquiere relevancia después de varios años de restricciones que le impidieron renovar su documentación venezolana.

La visita fue confirmada por el equipo de prensa de la dirigente, que difundió imágenes de su presencia en las instalaciones del organismo, ubicadas en el centro de la capital.

A su salida de la institución, Machado se acercó a ciudadanos y comerciantes que se encontraban en las inmediaciones para saludarlos y escuchar sus inquietudes, según el reporte de su oficina de prensa.

Aunque la visita representa un paso importante para regularizar su documentación, hasta el momento no se ha confirmado si logró iniciar o completar la renovación de su pasaporte venezolano.

"Queremos un país donde los jóvenes tengan oportunidades, donde ningún chamo piense en irse de Venezuela, sino que regresen quienes se fueron. Vamos a construir un país con mejor educación, empleo y emprendimiento, para que cada uno de ustedes monte su propio negocio".El mensaje de @MariaCorinaYA a los jóvenes en el centro de Caracas este miércoles #18Noviembre. — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 18, 2026

Nueve años sin renovar su pasaporte

Machado, tenía su pasaporte venezolano vencido desde hacía aproximadamente nueve años, sin que el régimen venezolano le permitieran obtener uno nuevo, según los antecedentes difundidos por su equipo y medios venezolanos.

La situación se convirtió en un obstáculo para sus desplazamientos internacionales, especialmente después de que saliera de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recibir el Premio Nobel de la Paz.

Ante la imposibilidad de disponer de un documento venezolano vigente, Panamá le concedió un pasaporte diplomático especial por razones humanitarias, destinado a facilitar sus desplazamientos internacionales. Vente Venezuela aclaró que ese instrumento no implicaba la adquisición de la nacionalidad panameña ni sustituía la documentación que debía expedir su país de origen.

La falta de un pasaporte vigente también complicó sus intentos de regresar a Venezuela. En septiembre pasado, su equipo denunció que se le impidió concretar varios desplazamientos desde Panamá, con lo que acumulaba al menos siete intentos frustrados de retorno.

Regresó a Venezuela después de meses fuera del país

La Nobel de la Paz, finalmente regresó a Venezuela el 25 de octubre de 2026, después de permanecer cerca de diez meses fuera del territorio nacional. Su salida se había producido en medio de las presiones y amenazas que enfrentaba por su liderazgo en la oposición democrática y su confrontación con el régimen chavista.

Su retorno se produjo en un escenario político diferente, después de la captura del depuesto dictador, Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la llegada de Delcy Rodríguez al poder como gobernante encargada.

Por ahora, la información oficial se limita a la actualización de sus datos personales en el sistema. No existe confirmación pública de que el organismo haya autorizado la expedición de un nuevo pasaporte ni de que se haya resuelto definitivamente la restricción que durante años afectó sus trámites de identificación.

FUENTE: Con información de El Pitazo/Redes Sociales