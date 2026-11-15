domingo 15  de  noviembre 2026
FE

Cardenal venezolano Baltazar Porras invita a la Gran Peregrinación de la Esperanza el 5 de diciembre

El cardenal Porras manifestó su deseo de que Venezuela no sufra por presos políticos. María Corina Machado se sumó al llamado del prelado para la peregrinación

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco.

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco.

FEDERICO PARRA / AFP
Por Sofía Nederr

CARACAS.- El cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, convocó este domingo a la Gran Peregrinación de la Esperanza que se realizará el 5 de diciembre hacia el Santuario de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, en Guanare, a 435 kilómetros de Caracas.

"En Venezuela tenemos la fuerza y el ejemplo de nuestros santos, el querido médico de los pobres, José Gregorio Hernández, y nuestra Madre Santísima la Virgen de Coromoto en su año jubilar. Peregrinar a Guanare el 5 de diciembre es la ocasión de sentirnos unidos por la transformación de la realidad social que vivimos", señaló Porras en sus redes sociales.

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El prelado exhortó a sumarse a este encuentro "a los pies de la Coromoto" para que el país tenga la mejor preparación a la Navidad, en familia y "sin exclusiones".

Asimismo, manifestó su deseo de que en Venezuela no tenga que sufrir más "porque es inexplicable que haya presos políticos" . El cardenal Porras, además, abogó porque en el país "todos podamos opinar y disentir para construir juntos lo que es producto del consenso, poniendo primero a los más necesitados y excluidos".

María Corina Machado se suma

La líder opositora, María Corina Machado, también se sumó este domingo al llamado para la peregrinación en Guanare. "Yo quiero unirme a esta invitación que está haciendo la Iglesia a un gran día de peregrinación el 5 de diciembre en Guanare", dijo. Agregó que la base de la Iglesia, parroquias y laicos están unidos para esta iniciativa.

Señaló que será un "día de unión y oración". También sostuvo que pedirán a la Virgen por los presos políticos y la protección de todos los venezolanos.

Machado acudió este domingo a misa en la Parroquia San Juan Bosco de Los Teques, a 23 kilómetros de Caracas. Desde allí, agradeció la receptividad que ha tenido desde su regreso al país el pasado 25 de octubre. "Estos días han sido de una emoción absolutamente imposible de describir", dijo.

Llamó a los venezolanos a soñar "en los planes que queremos" y de trabajar mucho porque la libertad es responsabilidad de todos.

Vente Venezuela, organización de Machado, se hizo eco de la invitación "para elevar juntos una oración por la libertad y el reencuentro de nuestra nación".

FUENTE: Con información del cardenal Baltazar Porras/Vente Venezuela

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