miércoles 11  de  noviembre 2026
EEUU

Congresista Giménez exige protección a María Corina Machado ante amenazas de muerte

Carlos Giménez expresó su preocupación por la seguridad de la Nobel de la Paz y defendió su derecho a recorrer Venezuela y ejercer su liderazgo político

El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez.

El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez.

Carlos Armando Cabrera/DLA
La líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus simpatizantes tras una reunión con su partido político, Vente Venezuela, en Caraballeda, Venezuela, el 28 de octubre de 2026.

La líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus simpatizantes tras una reunión con su partido político, Vente Venezuela, en Caraballeda, Venezuela, el 28 de octubre de 2026.

AFP
Por Valeria Montero

MIAMI.- El congresista republicano de Florida Carlos A. Giménez manifestó su preocupación por la seguridad de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tras la difusión de un presunto video con amenazas explícitas contra su vida.

El legislador responsabiliza al régimen interino de Delcy Rodríguez de garantizar la integridad física de la dirigente y permitirle ejercer libremente su liderazgo político.

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En un mensaje publicado en la red social X, Giménez defendió el derecho de Machado a recorrer Venezuela y destacó el respaldo popular que recibe durante sus actividades públicas, como una expresión del deseo de libertad y democracia de los venezolanos.

"Amenazas"

La advertencia del congresista se produce después de que se conoce una grabación en la que una mujer identificada como Ocaride Perozo realiza amenazas de muerte contra la opositora. Según un video difundido por NTN24, la mujer expresa: "Esa tipa llega a Venezuela, y la llegan a meter en la Embajada de Estados Unidos o donde sea, la vamos a matar".

En la misma grabación, también manifiesta su disposición a ejercer violencia contra Machado. NTN24 indicó que el audiovisual fue realizado antes del regreso de la dirigente al país. La identificación de la mujer y su presunta vinculación con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fueron atribuidas por ese medio.

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Giménez señala a Delcy Rodríguez

Frente a las amenazas, el legislador estadounidense sostuvo que Machado tiene pleno derecho a desarrollar actividades políticas en cualquier parte del territorio venezolano.

"María Corina tiene todo el derecho de recorrer Venezuela y ejercer su liderazgo político", expresó Giménez, quien también resaltó la acogida que recibe la dirigente en sus recorridos.

"El respaldo que recibe del pueblo venezolano dondequiera que va demuestra su deseo de libertad y democracia", agregó.

Asimismo, el congresista apunta directamente al régimen interino de Delcy Rodríguez como responsable de proteger a la Nobel de la Paz. "El régimen de la dictadora interina Delcy Rodríguez es responsable de garantizar su seguridad e integridad física", afirmó.

Giménez cerró su pronunciamiento con un llamado a preservar la paz durante el proceso político venezolano: "¡La transición hacia una Venezuela libre debe continuar en paz!".

Machado regresó tras varios intentos frustrados

El pronunciamiento se produce luego del reciente regreso de Machado a Venezuela, después de varios intentos frustrados de ingresar al país caribeño y de permanecer durante meses en la clandestinidad ante el riesgo de persecución política.

La dirigente había salido del territorio venezolano para viajar a Noruega y recibir el Premio Nobel de la Paz. Su retorno permitió retomar sus actividades públicas y encuentros con ciudadanos, en medio de un escenario político marcado por las tensiones entre el oficialismo y la oposición democrática.

FUENTE: NTN24/Redacción

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