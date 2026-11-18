María Corina Machado, líder de la opsoción de Venezuelaa, en la UCAB el 29 de octubre de 2026.

MADRID.- María Corina Machado , líder opositora de Venezuela, reiteró su compromiso con la libertad y el bien de las naciones, al expresar su apoyo al equipo del Partido Popular (PP) que lidera Alberto Núñez Feijóo y a la candidata Cayetana Álvarez de Toledo , en las próximas elecciones generales de España , el 29 de noviembre.

Y señaló que la lucha es la misma “a ambos lados del Atlántico”

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Machado participó de modo telemático en un acto de campaña del partido conservador que se realizó este miércoles en Madrid, en medio escándalos de corrupción y otras irregularidades en el gobierno socialista de Pedro Sánchez.

"Lo que pasó en Cuba es lo que luego pasó en Venezuela y en otros países y es lo mismo que ahora aún padecemos muchas naciones a ambos lados del Atlántico", dijo Machado.

La libertad, un compromiso

La opositora venezolana mencionó directamente a la diputada Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP y candidata por Madrid, quien acusó a Sánchez de "legitimar” con sus pactos con organizaciones de izquierda extrema “la violencia política".

"Tú sientes nuestra causa como propia porque efectivamente lo es, dijo a la diputada española.

"Quiero desearte todo el éxito del mundo a ti y a quienes te acompañan, porque tu éxito será también el de la decencia, el de la libertad, el del orden constitucional y, en definitiva, el de toda una nación", le dijo en un encuentro de la organización Nueva Economía Fórum.

Machado, que definió a Álvarez de Toledo como su amiga, subrayó que "los enemigos de la libertad son enemigos de la responsabilidad individual, y a nadie le conviene más la ausencia de responsabilidad que al criminal".

"Por eso esta lucha empieza por lo más elemental, por reunir el coraje, la integridad y el talento que hace falta para defender el bien, la verdad, la claridad y la decencia. (...) Por eso tu labor, querida Cayetana, es tan importante hoy en España, en Europa y en toda América", afirmó.

Regreso a la moral sin Delcy

Cayetana Álvarez de Toledo respondió a su vez a Machado, en quien reconoció que “lo moral es lo efifcaz” como una de las grandes lecciones de la opositora venezolana

"No habrá grandeza política, no habrá reconstrucción nacional, sin una vuelta a la moral pública", expresó y aseguró que el tiempo de la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “ya pasó, como el de Pedro Sánchez”.

"Delcy Rodríguez es la artífice de la devastación y la destrucción de Venezuela y por tanto no puede ser la protagonista de la reconstrucción. Yo creo que Delcy Rodríguez está acabada. Es el rostro de la tortura, de la tragedia, de la tristeza y del pasado. Se resiste a abandonar el poder, pero está terminada", aseguró.

De @MariaCorinaYA he aprendido tantas cosas:



Que no hay grandeza política sin grandeza moral.



Que no hay paz sin libertad. Ni libertad sin responsabilidad.



Gracias, mi querida amiga, por tus palabras de presentación.



Esta mañana en @NewEconomyForum pic.twitter.com/T17lAsLpl3 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 18, 2026

FUENTE: Con información de EFE,