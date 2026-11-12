Alertan sobre suplantación de identidad de María Corina Machado en Telegram

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante su intervención en un encuentro de la oposicion en Panamá.

María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.

MIAMI.- El equipo de comunicaciones de la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció la usurpación de su identidad en la plataforma Telegram, donde una persona no identificada estaría enviando mensajes a distintos contactos haciéndose pasar por ella.

La denuncia fue difundida en la red social X por Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela y del Comando Con Venezuela, quien aclaró que Machado no utiliza Telegram y pidió desconfiar de cualquier mensaje atribuido a la dirigente en esa aplicación.

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"María Corina NO utiliza Telegram. Cualquier mensaje atribuido a ella en esta aplicación es absolutamente falso", advirtió Macero en su publicación.

IMPORTANTE Denunciamos que una persona no identificada está usurpando la identidad de María Corina Machado en Telegram, utilizando esta plataforma para enviar mensajes a diversos contactos.Aclaramos categóricamente que María Corina NO utiliza Telegram. Cualquier mensaje atribuido a ella en esta aplicación es absolutamente falso. — Claudia Macero (@claumacero) November 11, 2026

"Falsa identidad digital"

La alerta busca evitar que terceros utilicen el nombre y la identidad de la dirigente opositora para establecer contactos engañosos o difundir comunicaciones falsas en su nombre.

Machado mantiene una amplia presencia pública y actividad política dentro y fuera del país. Su reconocimiento internacional, tras recibir el Premio Nobel de la Paz, también ha incrementado la exposición de su imagen y sus canales de comunicación.

La denuncia pone de relieve los riesgos de la suplantación de identidad en plataformas digitales, especialmente cuando se utilizan nombres de dirigentes políticos para generar confusión, atribuirles declaraciones falsas o establecer contactos sin su autorización.

FUENTE: Con información de Redes Sociales