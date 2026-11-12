jueves 12  de  noviembre 2026
USURPACIÓN

Alertan sobre suplantación de identidad de María Corina Machado en Telegram

La coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela denunció que una persona no identificada utiliza Telegram para hacerse pasar por la dirigente opositora

&nbsp;María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de&nbsp;2026.

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.

AFP
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante su intervención en un encuentro de la oposicion en Panamá.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante su intervención en un encuentro de la oposicion en Panamá.

AFP
Por Valeria Montero

MIAMI.- El equipo de comunicaciones de la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció la usurpación de su identidad en la plataforma Telegram, donde una persona no identificada estaría enviando mensajes a distintos contactos haciéndose pasar por ella.

La denuncia fue difundida en la red social X por Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela y del Comando Con Venezuela, quien aclaró que Machado no utiliza Telegram y pidió desconfiar de cualquier mensaje atribuido a la dirigente en esa aplicación.

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"María Corina NO utiliza Telegram. Cualquier mensaje atribuido a ella en esta aplicación es absolutamente falso", advirtió Macero en su publicación.

"Falsa identidad digital"

La alerta busca evitar que terceros utilicen el nombre y la identidad de la dirigente opositora para establecer contactos engañosos o difundir comunicaciones falsas en su nombre.

Machado mantiene una amplia presencia pública y actividad política dentro y fuera del país. Su reconocimiento internacional, tras recibir el Premio Nobel de la Paz, también ha incrementado la exposición de su imagen y sus canales de comunicación.

La denuncia pone de relieve los riesgos de la suplantación de identidad en plataformas digitales, especialmente cuando se utilizan nombres de dirigentes políticos para generar confusión, atribuirles declaraciones falsas o establecer contactos sin su autorización.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

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