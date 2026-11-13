sábado 14  de  noviembre 2026
VENEZUELA

Chavismo y oposición inician cuarta ronda de diálogo para allanar camino a elecciones

Esta la primera ronda de diálogo que se celebra desde que la líder opositora, María Corina Machado, volvió a Venezuela el pasado 25 de octubre

Los representantes del chavismo y la oposición iniciaron la cuarta jornada de diálogo, bajo el auspicio de EEUU, el 13 de noviembre de 2026

Los representantes del chavismo y la oposición iniciaron la cuarta jornada de diálogo, bajo el auspicio de EEUU, el 13 de noviembre de 2026

Mesa de Diálogo chavismo y oposición
Por Valeria Montero

CARACAS.- El chavismo y un sector de la oposición impulsaron este viernes la cuarta ronda de diálogo auspiciado por Estados Unidos para avanzar en la reforma de marcos jurídicos y legales que ayuden en el proceso de renovación de las instituciones del país y sentar las bases para unas elecciones transparentes.

Los delegados se reúnen en el Hotel Gran Meliá Caracas, a puerta cerrada. La representación del oficialismo la encabeza Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Por el lado opositor, Dinorah Figuera, quien presidió el Parlamento de 2015, conduce el proceso.

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Es la primera ronda de diálogo que se celebra desde que la líder opositora, María Corina Machado, volvió a Venezuela el pasado 25 de octubre. Aunque Machado confía en que las mesas sean fructíferas y allanen el camino para las elecciones, no se espera su participación en los encuentros a los que, de momento, solo tienen acceso fotógrafos. Tampoco están previstas declaraciones públicas.

Se prevé que la nueva cita se extienda por aproximadamente una semana, con posibilidad de que pueda extenderse.

Machado respaldó la hoja de ruta marcada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que contempla la renovación del máximo tribunal venezolano antes de que termine 2026, e inmediatamente después, la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

El plan prevé que Delcy Rodríguez declare vacante la presidencia y convoque a elecciones en seis meses.

Leyes y presos políticos

La exdiputada opositora Desiree Barboza, miembro de la mesa técnica de garantías políticas, dijo a EFE el jueves que en esta ronda se concentrará en definir qué cambios o derogaciones se pueden hacer en leyes como la de partidos políticos o la del Financiamiento al Terrorismo , un delito que suele ser imputado a manifestantes y a disidentes del chavismo.

Además, se trabajará sobre la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, sobre todo "lo inherente al proceso de inhabilitaciones" políticas, que afectado a decenas de opositores, entre ellos María Corina Machado, quien fue inhabilitada para presentarse como candidata en las elecciones presidenciales de 2024.

En esta ronda también se aspira se aborden temas sobre los opositores en el exilio, además de la liberación de presos políticos, de acuerdo con fuentes opositoras consultadas por EFE. Sin embargo, hasta la fecha el tema de las excarcelaciones no ha sido un punto en agenda.

El objetivo también es seguir avanzando en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo proceso se encuentra en la fase de recepción de postulaciones de aspirantes a nuevos magistrados, como se acordó en la primera ronda de diálogo.

Levantamiento de sanciones

Se espera que dentro de las demandas del chavismo esté el levantamiento de sanciones y el desbloqueo del oro en el Banco de Inglaterra, algo que fue pactado en el primer ciclo de diálogo, pero que todavía no se concreta.

El oficialismo también defiende el proceso de cambios y reformas como una medida emprendida por el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien prometió un "nuevo momento político" tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

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