María Corina Machado agradece medidas de Trump: "Maduro es cabeza de una organización criminal"

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025.

CARACAS. - La líder opositora, María Corina Machado, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el aumento de la presión sobre el régimen chavista y la duplicación de la recompensa ofrecida por Nicolás Maduro que esta semana se elevó a 50 millones de dólares.

"El gobierno de Trump sabe muy bien que Maduro es la cabeza de una organización criminal terrorista, que expande el crimen organizado a través de la banda el Tren de Aragua y cárteles narcotraficantes como el Cártel de los Soles. Y él es la principal fuente de desestabilización de la región y, por lo tanto, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos", señaló Machado este domingo 10 de agosto en una entrevista concedida a Fox & Friends.

CRISIS POLÍTICA María Corina Machado ante apoyo en la OEA: Venezuela es el conflicto más urgente del hemisferio

VENEZUELA María Corina Machado envía mensaje a Maduro: haremos lo que sea necesario hasta vencer

La dirigente señaló que las cosas van a avanzar muy rápido, y aseveró que el mensaje de los Estados Unidos "ha llegado no solo a Maduro, sino también a los pocos altos mandos que aún lo apoyan. Tienen poco tiempo para tomar su propia decisión".

Este domingo, Machado también sostuvo, en su cuenta en la red X, que "los venezolanos estamos inmensamente agradecidos con el presidente Trump "por su firme y valiente decisión de desmantelar la empresa criminal que se ha apoderado de nuestra nación".

Indicó que el régimen chavista "ha provocado miseria, dolor y violencia a nuestra gente, y obligado a millones a huir de su país. Este régimen no solo desestabiliza nuestra región, sino que también ha convertido a Venezuela en un satélite del régimen iraní".

En busca de la transición

Por otra parte, María Corina Machado expresó que más de 90% de los venezolanos desea una transición ordenada hacia la democracia, con la cual se abra la puerta a inversiones internacionales en petróleo, gas, minerales, turismo y telecomunicaciones.

La dirigente dijo que la Venezuela democrática "que ya está emergiendo" y traerá estabilidad a la región y seguridad a los Estados Unidos.

"Venezuela será el Hub Energético de las Américas, creando una increíble oportunidad de negocios de 1.7 billones de dólares. Y por encima de todo, vamos a tener dignidad, seguridad, oportunidades y libertad para todos los venezolanos", aseguró.

FUENTE: Con información de Fox & Friends/ María Corina Machado