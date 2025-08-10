domingo 10  de  agosto 2025
VENEZUELA

María Corina Machado agradece medidas de Trump: "Maduro es cabeza de una organización criminal"

Maduro es la principal fuente de desestabilización de la región y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, reiteró María Corina Machado

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025.&nbsp;

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025. 

X / Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La líder opositora, María Corina Machado, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el aumento de la presión sobre el régimen chavista y la duplicación de la recompensa ofrecida por Nicolás Maduro que esta semana se elevó a 50 millones de dólares.

"El gobierno de Trump sabe muy bien que Maduro es la cabeza de una organización criminal terrorista, que expande el crimen organizado a través de la banda el Tren de Aragua y cárteles narcotraficantes como el Cártel de los Soles. Y él es la principal fuente de desestabilización de la región y, por lo tanto, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos", señaló Machado este domingo 10 de agosto en una entrevista concedida a Fox & Friends.

Lee además
María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
VENEZUELA

María Corina Machado envía mensaje a Maduro: haremos lo que sea necesario hasta vencer
María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025. 
CRISIS POLÍTICA

María Corina Machado ante apoyo en la OEA: Venezuela es el conflicto más urgente del hemisferio

La dirigente señaló que las cosas van a avanzar muy rápido, y aseveró que el mensaje de los Estados Unidos "ha llegado no solo a Maduro, sino también a los pocos altos mandos que aún lo apoyan. Tienen poco tiempo para tomar su propia decisión".

Este domingo, Machado también sostuvo, en su cuenta en la red X, que "los venezolanos estamos inmensamente agradecidos con el presidente Trump "por su firme y valiente decisión de desmantelar la empresa criminal que se ha apoderado de nuestra nación".

Indicó que el régimen chavista "ha provocado miseria, dolor y violencia a nuestra gente, y obligado a millones a huir de su país. Este régimen no solo desestabiliza nuestra región, sino que también ha convertido a Venezuela en un satélite del régimen iraní".

En busca de la transición

Por otra parte, María Corina Machado expresó que más de 90% de los venezolanos desea una transición ordenada hacia la democracia, con la cual se abra la puerta a inversiones internacionales en petróleo, gas, minerales, turismo y telecomunicaciones.

La dirigente dijo que la Venezuela democrática "que ya está emergiendo" y traerá estabilidad a la región y seguridad a los Estados Unidos.

"Venezuela será el Hub Energético de las Américas, creando una increíble oportunidad de negocios de 1.7 billones de dólares. Y por encima de todo, vamos a tener dignidad, seguridad, oportunidades y libertad para todos los venezolanos", aseguró.

FUENTE: Con información de Fox & Friends/ María Corina Machado

Temas
Te puede interesar

Cabello vincula a María Corina Machado y EEUU con supuestos "actos terroristas" tras hallazgo de explosivos

El Nacional honra la resistencia democrática a un año de comicios

María Corina Machado resalta que hace un año Maduro inició "arremetida brutal" contra opositores

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ayuntamiento de Miami Lakes.
TU DINERO

Miami Lakes enciende debate sobre aumento del 36% en impuestos a la propiedad

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. video
$40 millones en un año

Trump señala a Pelosi por usar información privilegiada para ganancias bursátiles "milagrosas"

Imagen referencial. 
ESTUDIO

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

El actor venezolano Eduardo Serrano. 
FAMOSOS

Familia del actor Eduardo Serrano pide ayuda tras diagnóstico de cáncer

Esta foto grupal, tomada y distribuida el 10 de diciembre de 2024 por la agencia estatal rusa Sputnik, muestra a Liu Jianchao (2.º por la izq.), jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, recibiendo al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev (3.º por la der.), en el aeropuerto de Pekín.   
ESFERAS DE PODER

Partido Comunista de China detiene a alto diplomático para ser interrogado

Te puede interesar

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. video
$40 millones en un año

Trump señala a Pelosi por usar información privilegiada para ganancias bursátiles "milagrosas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial. 
ESTUDIO

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

La Habana, Cuba. 
TESTIMONIO

Repatriado desde Alemania a Cuba: "Me arrepiento profundamente de volver"

Ayuntamiento de Miami Lakes.
TU DINERO

Miami Lakes enciende debate sobre aumento del 36% en impuestos a la propiedad

El Maleconazo en Cuba, agosto de 1995. 
CUBA

Agosto de 1994 podría repetirse, no le queda máscara al régimen