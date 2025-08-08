viernes 8  de  agosto 2025
CRISIS POLÍTICA

María Corina Machado ante apoyo en la OEA: Venezuela es el conflicto más urgente del hemisferio

La líder de la oposición venezolana insistió en que la justicia internacional debe avanzar más, celeridad y firmeza ante prácticas de terrorismo de Estado

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025.

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025. 

X / Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- María Corina Machado, líder de la oposición democrática, reconoció el apoyo de varios países que integran el Consejo Permanente de la OEA ante la crisis política de Venezuela y consideró que este país representa el conflicto más urgente del hemisferio occidental, cuya resolución es responsabilidad de todos.

Urgió a la justicia internacional a avanzar con mucha más celeridad y firmeza ante las prácticas de terrorismo de estado que lleva adelante el régimen de Maduro.

Lee además
La líder opositora María Corina Machado junto al dirigente Freddy Superlano durante un acto de campaña electoral. Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024
REPRESIÓN

María Corina Machado resalta que hace un año Maduro inició "arremetida brutal" contra opositores
Embajador de Canadá en la OEA, Stuart Savage, presidente del Consejo Permanente (2025)
FORO

Canadá urge en la OEA dar a la crisis política en Venezuela una respuesta conjunta

Machado agradeció en un mensaje por su cuenta de X la iniciativa de la delegación de Canadá de colocar “en primera línea” de atención la crisis política y exigir una respuesta conjunta.

Y también a la representación de EEUU y de otros países aliados por expresar su respaldo durante la sesión dedicada a la situación venezolana.

Venezuela, tema urgente

La dirigente opositora destacó la “firme posición” a favor de la democracia y la libertad de los venezolanos, por parte de los aliados de la región y de la Relatora de la CIDH, Gloria Monique de Mees.

La comisionada denunció la maniobra del Consejo Nacional Electoral “de no publicar las actas necesarias para verificar los resultados que declaró a favor de Nicolás Maduro” en las elecciones fraudulentas de 2024, y también la sistemática violación de derechos humanos de opositores por parte del régimen para mantenerse en el poder.

“El régimen criminal de Nicolás Maduro sigue reprimiendo y violando derechos humanos. Tal como lo ha expresado la CIDH, sus prácticas son de Terrorismo de Estado”, destacó.

En su mensaje, denunció las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, tortura y tratos inhumanos", así como "la cancelación de pasaportes de periodistas, defensores de los derechos humanos y figuras de la oposición”, en medio de una autocensura generalizada de la población en general “por miedo a represalias".

Hizo el llamado a la justicia internacional. “El silencio y la inacción son complicidad”, advirtió.

FUENTE: Con información María Corina Machado redes, Redacción

El Nacional honra la resistencia democrática a un año de comicios

Maduro: Cadáver insepulto

Edmundo González Urrutia: "En Venezuela se vive una lucha desigual, sin condiciones democráticas"

