María Corina Machado ante apoyo en la OEA: Venezuela es el conflicto más urgente del hemisferio

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025.

CARACAS .- María Corina Machado , líder de la oposición democrática, reconoció el apoyo de varios países que integran el Consejo Permanente de la OEA ante la crisis política de Venezuela y consideró que este país representa el conflicto más urgente del hemisferio occidental , cuya resolución es responsabilidad de todos.

Urgió a la justicia internacional a avanzar con mucha más celeridad y firmeza ante las prácticas de terrorismo de estado que lleva adelante el régimen de Maduro.

Machado agradeció en un mensaje por su cuenta de X la iniciativa de la delegación de Canadá de colocar “en primera línea” de atención la crisis política y exigir una respuesta conjunta.

Y también a la representación de EEUU y de otros países aliados por expresar su respaldo durante la sesión dedicada a la situación venezolana.

Venezuela, tema urgente

La dirigente opositora destacó la “firme posición” a favor de la democracia y la libertad de los venezolanos, por parte de los aliados de la región y de la Relatora de la CIDH, Gloria Monique de Mees.

La comisionada denunció la maniobra del Consejo Nacional Electoral “de no publicar las actas necesarias para verificar los resultados que declaró a favor de Nicolás Maduro” en las elecciones fraudulentas de 2024, y también la sistemática violación de derechos humanos de opositores por parte del régimen para mantenerse en el poder.

“El régimen criminal de Nicolás Maduro sigue reprimiendo y violando derechos humanos. Tal como lo ha expresado la CIDH, sus prácticas son de Terrorismo de Estado”, destacó.

En su mensaje, denunció las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, tortura y tratos inhumanos", así como "la cancelación de pasaportes de periodistas, defensores de los derechos humanos y figuras de la oposición”, en medio de una autocensura generalizada de la población en general “por miedo a represalias".

Hizo el llamado a la justicia internacional. “El silencio y la inacción son complicidad”, advirtió.

