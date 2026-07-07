María Corina Machado asegura que su regreso a Venezuela "es una promesa"

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

MIAMI -- La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reiteró este martes su intención de regresar a Venezuela, aunque aseguró que su retorno "no es un evento", sino "una promesa que se cumple paso a paso".

"Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado", expresó Machado en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

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Llamado a apoyar a los afectados

La dirigente, quien salió de Venezuela a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel en Noruega, afirmó que millones de venezolanos dentro y fuera del país quisieran estar presentes en las zonas afectadas por los terremotos para colaborar con los damnificados.

"Millones de venezolanos, adentro y afuera, quisiéramos hoy estar en La Guaira, Falcón, Caracas, Aragua, Yaracuy y Carabobo, ayudando", señaló. Asimismo, instó a la población a mantener las redes de apoyo comunitario y pidió no abandonar a quienes perdieron sus hogares.

Machado también expresó preocupación por la reducción de las operaciones de búsqueda y rescate.

"Nadie merece ser abandonado de esta manera", afirmó, al tiempo que aseguró que continuará respaldando a las comunidades afectadas. "Quiero que sepan esto: no los abandonaremos nunca. Jamás", agregó.

En una pared de La Guaira alguien escribió "De este lado hay vida”…



Lo escribió junto a los escombros de lo que fue su casa. No sé su nombre, pero le digo a él y a cada venezolano que hoy duerme al lado de lo poco que le quedó, cuidando sus cositas porque nadie más le protege;… pic.twitter.com/N0mTSxvJK1 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 7, 2026

Las declaraciones de Machado se producen después de que surgieron versiones sobre un eventual desacuerdo con EEUU respecto a su intención de regresar a Venezuela en medio de la emergencia provocada por los terremotos.

La líder opositora descartó recientemente que existan tensiones con Washington y aseguró que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses. Explicó que cualquier decisión sobre su retorno estará orientada por las circunstancias que enfrenta Venezuela y reiteró que su compromiso es acompañar a los venezolanos en este momento de crisis.

Por su parte, la administración de la Casa Blanca señaló que su prioridad continúa siendo apoyar las labores de asistencia humanitaria, rescate y reconstrucción en las zonas afectadas por los eventos telúricos que sacudieron al país caribeño, dejando un saldo de 3.500 fallecidos y cientos de heridos.

FUENTE: Con información de Europa Press