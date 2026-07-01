¿Es oportuno el regreso de María Corina Machado a Venezuela en medio de una emergencia nacional?

María Corina Machado pronuncia un discurso en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá en Panamá, el 23 de mayo de 2026.

MIAMI.- En medio de la noticia por el doblete sísmico que azotó a Venezuela la tarde del 24 de junio de 2026, la Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana , María Corina Machado , anunció no sólo su compromiso con cada uno de los venezolanos que vivieron la tragedia sino también su decisión de regresar al país. Estar con los ciudadanos es su prioridad, afirmó.

Sin embargo, la decisión no viene sola. En medio de la catástrofe sin precedentes que vive el país caribeño, ya golpeado por la crisis humanitaria, económica, social y política que atraviesa desde hace 27 años, regresar al país no es tarea sencilla ni mucho menos estratégica.

El comandante retirado José Adán Gutiérrez, exoficial de la Marina de EEUU y miembro senior del Instituto Estratégico de Inteligencia de Miami (MSI2), considera que la prioridad del Comando Sur es estabilizar al país luego de los terremotos, por lo que en este momento considera que no es oportuna la llegada de Machado a Venezuela, pues implicaría una logística de resguardo mayor.

“Yo creo que, por el momento, la presencia de María Corina traería un poco más de desestabilización que estabilidad. Primero hay que estabilizar la situación, porque si hay manifestaciones a favor de ella, que serían de miles y miles de personas, si aparece ella en cualquier esquina de Caracas, la gente acudirá a su llamado; los venezolanos quieren salir a verla y sumarse. Hay que tener en cuenta la protección tanto para ella como para la población que sigue a merced del régimen”, afirma.

En este sentido, reafirmó el respaldo a Machado y la necesidad de regresar al país para generar la transición política que ponga fin a la era socialista.

"Una vez que ya se estabilice el país, entonces sí. Ahí yo digo que entre María Corina Machado (a Venezuela). Ella tiene que entrar, pero una vez que el Comando Sur ya haya estabilizado la crisis humanitaria, ahí es precisamente donde entra María Corina." "Una vez que ya se estabilice el país, entonces sí. Ahí yo digo que entre María Corina Machado. Ella tiene que entrar, pero una vez que ya el Comando Sur ya está estabilizada esta crisis humanitaria, ahí es precisamente donde entra María Corina."

“Cuando se está trabajando en una acción de ayuda de desastre como esto, que termina siendo una especie de operación militar, porque requiere logística, ayuda, medicina, organización, orden, hay que tener clara la prioridad para lograr los objetivos”, advierte el comandante Gutiérrez.

Es por ello que, explica el experto, “en estos momentos la prioridad de las fuerzas de Estados Unidos, que es a través del Comando Sur, es la ayuda humanitaria, ayudar en este desastre". El propósito es garantizar el orden público.

El regreso de María Corina Machado bajo este panorama de emergencia supone dividir esfuerzos, lo que traería consecuencias negativas. “Si ahora, en estos momentos, no se aplica bien esa ayuda militar del Comando Sur, pueden perderse todavía más vidas por enfermedades y por estar expuesta tanta gente al medio ambiente”, sostiene el comandante retirado.

En medio de la tragedia y ante el limitado eje de acción del régimen interino de Delcy Rodríguez, los estados La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Miranda han recibido la ayuda humanitaria de al menos 30 países. Delegaciones de rescatistas, toneladas de comidas e insumos son parte de lo que ha llegado a las localidades afectadas.

Recientemente, el Comando Sur anunció el arribo al país de un Elemento de Soporte Logístico de Combate perteneciente al Cuerpo de Marines (USMC). La institución militar estadounidense precisó que el despliegue incluye una flota de camiones de transporte de carga mediana, vehículos de alta movilidad todoterreno y unidades preparadas como ambulancias militares.

El objetivo central de este contingente es robustecer la red de transporte en las regiones más golpeadas. Con la incorporación de estos recursos terrestres, se busca acelerar la distribución de insumos de primera necesidad, herramientas de salvamento y asistencia crítica para las poblaciones damnificadas, trabajando en sintonía con las brigadas que ya operan en el lugar.

“Somos los únicos que tenemos esa capacidad de organizar, de proveer logística en emergencia inmediata, si hay que sacar a alguien en un helicóptero, si hay que llevar niños a un buque para que los mantengan a salvo, en fin, todas esas cosas, solamente el poder militar lo puede hacer”, recalcó Gutiérrez.

La lentitud en la respuesta del régimen en medio de la peor emergencia nacional ha dado la vuelta al mundo. La negativa de los voceros de la dictadura a permitir el ingreso de los rescatistas y el aumento de la burocracia han quedado en evidencia para la comunidad internacional.

Es un panorama negativo para el país y extremadamente perjudicial para el régimen que ha vendido la idea de ser autosuficiente. En medio de un interinato que inició el 3 de enero con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Delcy Rodríguez, presidente encargada, debe sortear una ola que desembocará en la transición hacia la democracia.

“Entre más veo lo que pasa en Venezuela, más inepto, más corrupto se ve este régimen. O sea, habrá muy poca gente que crea, después de estar viendo este espectáculo espantoso, que este régimen es capaz de llevar adelante a Venezuela… Hasta las cosas más, el detalle más común, como ver a Diosdado Cabello enfrentándose a uno de los rescatistas americanos, es tan ridículo. Es como un teatro del absurdo. Entonces, esa es mi respuesta. La verdad, esto acelera el cambio; esto definitivamente les quita tiempo en el poder”, concluye Gutiérrez.