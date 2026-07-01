EEUU le responde a María Corina que su regreso ahora a Venezuela es contraproducente

María Corina Machado pronuncia un discurso en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026.

María Corina Machado dijo en España durante una rueda de prensa sobre Venezuela.

Estados Unidos considera que no hay que añadir "temas políticos sensibles" a la actual crisis humanitaria en Venezuela, en respuesta al deseo expresado por la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado de poder volver a su país.

Machado colgó esta semana un video en redes sociales en el que anunciaba que estaba en Panamá, y que quería volver a Venezuela pero que no podía porque el gobierno "cerró el espacio aéreo" para impedírselo.

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"Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras", aseveró.

"La administración Trump está únicamente enfocada en seguir impulsando nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela", afirmó un portavoz del Departamento de Estado a la AFP en un correo electrónico.

A la pregunta de si la petición expresada por Machado es adecuada, el portavoz indicó: "Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia".

Machado salió del país a finales de 2025 gracias a una arriesgada operación militar organizada por Estados Unidos, para ir a recoger el premio Nobel a Oslo.

Posteriormente le regaló el galardón, enmarcado, al presidente Donald Trump.

"Han (en alusión al gobierno venezolano) amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso", asegura Machado en su video.

"En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar" para poder volver a pisar suelo venezolano, asegura Machado en su video.

FUENTE: Con información de AFP.