martes 7  de  julio 2026
Venezuela

Al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo en el día de la Libertad de Venezuela

María Corina Machado, en el aniversario de la independencia venezolana, hace un llamado a la acción para consolidar la democracia y defender Occidente.

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 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.

AFP
Diario las Américas | MARÍA CORINA MACHADO
Por MARÍA CORINA MACHADO

Hoy, los venezolanos conmemoramos 215 años de nuestra Declaración de Independencia. Celebramos el nacimiento civil de la República, el ía en que nuestros libertadores decidieron de manera irrevocable que esta tierra sería libre, soberana e independiente para siempre.

Ayer, el pueblo de los Estados Unidos conmemoró 250 años de la Declaración de su Independencia. Apenas unas horas separan la celebración de ambas naciones, lo que es un hilo conductor, que une el destino de nuestros pueblos en la misma concepción republicana y en la defensa de Occidente.

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Hace dos siglos y medio, los Estados Unidos encendió una antorcha basada en la verdad eterna de que los derechos humanos vienen del Creador y que el poder solo es legítimo si emana del consentimiento de los gobernados. Pocas décadas después, nuestros propios libertadores recorrieron este continente con una epopeya civil y militar sin precedentes. Traspasaron nuestras fronteras, cruzaron Los Andes y contribuyeron a fundar otras naciones libres. Lo que sería Venezuela perdió casi un tercio de su población en la búsqueda de su propia Libertad y la de las naciones del continente.

Hoy, con la autoridad moral que nos da el sacrificio de millones de venezolanos de antes y de ahora, hablo con absoluta claridad y determinación al mundo libre.

A nuestros aliados en todos los países, a quienes reconocemos como defensores históricos de la democracia, hoy les decimos: América toda y Occidente no pueden permitirse vacilaciones. El pueblo venezolano ha cumplido con cada etapa de esta gesta; hemos construido una legitimidad indestructible desde la base, hemos derrotado con verdades la mentira de la tiranía y hemos movilizado en paz a todo un país, que hoy está indignado y urgido.

Una alianza duradera se sostiene en la verdad y en la confianza. Es el momento de avanzar con determinación y ejecutar con firmeza inequívoca la etapa definitiva de nuestra estrategia común.

La verdadera hermandad americana emana de la legitimidad mutua, del respeto entre repúblicas soberanas que comparten el mismo fuego sagrado de la Libertad, de la separación de poderes y de la justicia. La acción ciudadana ante los terremotos del 24 de junio certifica que el coraje y la dignidad de nuestro pueblo están conquistando ese futuro.

En estas horas de dolor infinito, los venezolanos mantenemos las convicciones intactas. Hemos decidido ser libres y prósperos, y esa es una decisión irreversible. Como lo hizo Bolívar en cada campo de batalla, con la misma fuerza que los Padres Fundadores de los Estados Unidos, los venezolanos hoy seguiremos hasta el final.

Que la fuerza espiritual de nuestros libertadores guíe nuestros pasos, que el coraje civil nos sostenga y que Dios bendiga la causa de la Libertad en Venezuela y en la América toda.

Abrazo a los venezolanos adentro y afuera; abrazo a cada familia víctima de la tragedia que nuestro país acaba de sufrir; abrazo a quienes nos han auxiliado y consolado, abrazo a los ciudadanos del mundo que luchan por la Libertad.

María Corina Machado

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