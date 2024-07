María Corina Machado: "La única manera de que Maduro pueda quedarse en el poder es a la fuerza"

"La única manera de que Maduro pueda quedarse en el poder es a la fuerza, los votos no los tiene, todo el mundo lo sabe, y eso implicaría unas consecuencias terribles para la región, no solamente en términos de sus vínculos geopolíticos con Rusia, Irán y con grupos guerrilleros y terroristas internacionales, sino desde luego en términos de migración", dijo Machado en una entrevista con el diario colombiano El Tiempo.

MENSAJE A MILITARES María Corina Machado a las Fuerzas Armadas: "No nos fallen, nosotros no les fallaremos"

Machado resaltó el gran apoyo con el que la oposición se presenta a estos comicios presidenciales, para los que las encuestas de intención de voto favorecen por amplio margen a Urrutia y remarcó que nunca habían tenido tal respaldo en anteriores elecciones, razón por la que se siente convencida de la victoria opositora.

"Mira, nunca habíamos ido a una contienda electoral con tal nivel de apoyo y donde estamos convencidos de que vamos a ganar. La calle está hablando y está hablando duro (...) Lo que yo les digo es: prepárense, porque somos una fuerza tan grande que es imposible que el régimen no lo vea", afirmó Machado, que lleva meses recorriendo Venezuela haciendo campaña para Urrutia, un exdiplomático a quien el destino le puso la tarea de presentarse como candidato de consenso luego que el régimen hiciera maniobras para impedir que Machado se pudiera postular, aun cuando ganó unas primarias de la oposición en octubre pasado con un contundente 92% de los sufragios.

La líder de la oposición venezolana recordó que todo ello se está produciendo en un ambiente de persecución contra los políticos opositores, de los que ya han sido detenidos más 40 en los últimos meses.

"El régimen está persiguiendo gente, periodistas… Yo no he aparecido en ninguna entrevista de televisión nacional desde hace 10 años. Hemos hecho esta campaña sin una sola entrevista en medios públicos nacionales de televisión o radio, ni una. Aquí no hay plata, aquí no se reparten afiches, la gente lo está escribiendo con sus propios recursos y esto se ha convertido en una verdadera avalancha. Lo que yo les digo es: prepárense, porque somos una fuerza tan grande que es imposible que el régimen no lo vea", indicó.

De igual forma criticó que no se puede confiar en una "elección limpia y libre" cuando las autoridades descartaron su candidatura a pesar de haber sido elegida en las primarias de la oposición. Machado fue inhabilitada de manera ilegal para ejercer cargos públicos hasta 2030. Opositores y expertos en materia jurídica sostienen que la inhabilitación no cuenta con sustento debido a que esa figura solo procede en Venezuela como una pena accesoria cuando ya hay una sentencia firme sobre el afectado. Machado no ha sido juzgada y por tanto no existe una condena.

Asimismo, Machado aseguró que el régimen venezolano se ha dado cuenta de la fuerza opositora, razón por la que accedió a volver al diálogo después de estar meses incumpliendo los Acuerdos de Barbados, y que ellos no se negarán a avanzar en un "proceso de negociación con garantías para las partes".

"Creo que el régimen, que valga decir no es monolítico, ya se dio cuenta de que su mejor apuesta es avanzar en una negociación seria donde se cumplan los acuerdos. Los últimos meses se han negado a continuar avanzando con los compromisos que el acuerdo de Barbados contempla y, hasta esta semana, dijeron que están dispuestos nuevamente a hablar", manifestó.

Machado consideró que el régimen "sabe que nuestra fuerza es indetenible" y que continuar "a la fuerza y por las malas, no es sostenible" para el chavismo. La líder opositora recalcó que están "dispuestos a avanzar en un proceso de negociación con garantías para las partes y en donde exista justicia en Venezuela".

Además de la inhabilitación de Machado, la oposición ha denunciado la detención de cerca de 40 militantes en lo que va de año coincidiendo con la campaña electoral, por lo que han criticado un "régimen criminalizado" que se posiciona en contra "de la ruta electoral", puesto que "ninguno ha cometido delito alguno".

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de Europa Press / El Tiempo