Niegan amnistía a abogado Perkins Rocha y violan derechos humanos, según denuncias

CARACAS.-Un juez penal con competencia en terrorismo negó el beneficio de la amnistía al abogado Perkins Rocha, del equipo de la líder María Corina Machado y excarcelado tras una prisión por motivos políticos, lo que fue rechazado por la Nobel de la Paz, organizaciones de derechos humanos y partidistas de Venezuela.
Consideran la decisión como otra violación de derechos humanos.
“Negar la amnistía selectivamente es represión”, condenó Machado ante el fallo. “El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la libertad”, añadió en su mensaje por X.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032837999302414518&partner=&hide_thread=false
Rocha informó por redes de la negativa del juez José Antonio Morán, que se le notificó este viernes a la solicitud de sobreseimiento de la causa por “extinción de la acción penal” que hizo mediante su equipo de abogados el 24 de febrero pasado, en el marco de la Ley de Amnistía que entró en vigencia.
El abogado, al que mantienen con un grillete electrónico en el tobillo a pesar de ser excarcelado, aclaró que hizo la “participación pública con base al derecho ciudadano constitucional, luego del inexcusable retraso judicial del que fue objeto su caso.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032564413174264068&partner=&hide_thread=false
Condenan negativa a abogado
Organizaciones de derechos humanos y partidistas, así como juristas, reaccionaron en contra del fallo que negó a Rocha la amnistía
“Negar la amnistía al Dr. Perkins Rocha es absolutamente injustificable y constituye una grave violación de los derechos humanos”, afirmó el director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, en un mensaje por la red X.
También la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición de partidos venezolana, consideró en un comunicado que usar causales de exclusión del beneficio en forma extensiva “contradice el espíritu de la ley y mantiene el uso del sistema penal como instrumento contra la disidencia”.
Urgió la necesidad de contar con jueces e instituciones independientes, en momentos en que el parlamento se dispone a escoger nuevos jefes de la fiscalía general y de la defensoría del pueblo y sobre cuyo proceso se han denunciado “acuerdos oscuros” del chavismo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032616788144316656&partner=&hide_thread=false
¿Amnistía o farsa?
Similar decisión recayó también sobre la periodista Nakary Mena, también excarcelada en fecha reciente luego de una detención calificada de arbitraria cuando cubría una pauta del oficialismo, según las denuncia.
La negativa de amnistía “confirma el patrón de persecución judicial en Venezuela”, dijo la organización Periodistas Sin Fronteras.
“Los tribunales cierran la puerta a la justicia y la abren al ensañamiento. ¿Amnistía o una farsa?, se preguntó en su mensaje de rechazo por X luego de exigir la libertad plena y el cese del hostigamiento por parte del régimen venezolano.
FUENTE: Con información red X Perkins Rocha, María Corina Pachado, Unidad Venezuela, CNP