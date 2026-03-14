Niegan amnistía a abogado Perkins Rocha y violan derechos humanos, según denuncias

Perkins Rocha, asesor legal del partido de oposición Vente Venezuela, habla con los medios de comunicación mientras espera los resultados de las elecciones presidenciales en Caracas el 28 de julio de 2024, comicios en los que el régimen de Nicolás Maduro es denunciado por fraude.

CARACAS. -Un juez penal con competencia en terrorismo negó el beneficio de la amnistía al abogado Perkins Rocha, del equipo de la líder María Corina Machado y excarcelado tras una prisión por motivos políticos, lo que fue rechazado por la Nobel de la Paz, organizaciones de derechos humanos y partidistas de Venezuela.

“Negar la amnistía selectivamente es represión”, condenó Machado ante el fallo. “El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la libertad”, añadió en su mensaje por X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032837999302414518&partner=&hide_thread=false Negar la amnistía SELECTIVAMENTE es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela, que ya están tan cerca.



Saben qué? NO PODRÁN. Venezuela decidió ser LIBRE.… https://t.co/4T0L1eSHH1 pic.twitter.com/zrrMCs7aMx — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 14, 2026

Rocha informó por redes de la negativa del juez José Antonio Morán, que se le notificó este viernes a la solicitud de sobreseimiento de la causa por “extinción de la acción penal” que hizo mediante su equipo de abogados el 24 de febrero pasado, en el marco de la Ley de Amnistía que entró en vigencia.

El abogado, al que mantienen con un grillete electrónico en el tobillo a pesar de ser excarcelado, aclaró que hizo la “participación pública con base al derecho ciudadano constitucional, luego del inexcusable retraso judicial del que fue objeto su caso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032564413174264068&partner=&hide_thread=false Hago esta participación pública de un acto judicial (que no declaración) en legitimo ejercicio de mi Dcho ciudadano contenido en el art 57 Constirucional: “ A las 3:59 de la tarde del día de hoy, viernes 13/03/2026, he sido notificado de una decisión dictada por el Juez Jose… pic.twitter.com/ADf3njduZ8 — Perkins Rocha (@PerkinsRocha) March 13, 2026

Condenan negativa a abogado

Organizaciones de derechos humanos y partidistas, así como juristas, reaccionaron en contra del fallo que negó a Rocha la amnistía

“Negar la amnistía al Dr. Perkins Rocha es absolutamente injustificable y constituye una grave violación de los derechos humanos”, afirmó el director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, en un mensaje por la red X.

También la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición de partidos venezolana, consideró en un comunicado que usar causales de exclusión del beneficio en forma extensiva “contradice el espíritu de la ley y mantiene el uso del sistema penal como instrumento contra la disidencia”.

Urgió la necesidad de contar con jueces e instituciones independientes, en momentos en que el parlamento se dispone a escoger nuevos jefes de la fiscalía general y de la defensoría del pueblo y sobre cuyo proceso se han denunciado “acuerdos oscuros” del chavismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032616788144316656&partner=&hide_thread=false Desde la Plataforma Unitaria Democrática, rechazamos decisión judicial que niega amnistía a @PerkinsRocha.#Comunicado pic.twitter.com/Pt8yRCcq09 — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) March 14, 2026

¿Amnistía o farsa?

Similar decisión recayó también sobre la periodista Nakary Mena, también excarcelada en fecha reciente luego de una detención calificada de arbitraria cuando cubría una pauta del oficialismo, según las denuncia.

La negativa de amnistía “confirma el patrón de persecución judicial en Venezuela”, dijo la organización Periodistas Sin Fronteras.

“Los tribunales cierran la puerta a la justicia y la abren al ensañamiento. ¿Amnistía o una farsa?, se preguntó en su mensaje de rechazo por X luego de exigir la libertad plena y el cese del hostigamiento por parte del régimen venezolano.

FUENTE: Con información red X Perkins Rocha, María Corina Pachado, Unidad Venezuela, CNP