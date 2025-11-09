domingo 9  de  noviembre 2025
DEMOCRACIA

María Corina Machado vislumbra la "reconstrucción democrática" de Venezuela

“El regreso de la democracia abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias del mundo emergente", asegura la líder opositora

María Corina Machado, Caracas 09 de enero 2025. 

La líder de la oposición, María Corina MAchado, saluda a un avión del régimen que sobrevolaba por la manifestación opositora en Caracas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Serenidad y firmeza se combinan en las palabras de María Corina Machado, quien una vez más reafirmó su compromiso con el futuro democrático de Venezuela. En un mensaje difundido en sus redes sociales, la dirigente opositora delineó su visión sobre “la Venezuela que viene”, una nación que asegura está próxima a recuperar su libertad.

“Todos sabemos lo que está pasando. La libertad se acerca”, expresó Machado en un video que circuló ampliamente en las plataformas digitales, mientras el régimen de Nicolás Maduro enfrenta una creciente presión internacional y un cerco diplomático por parte de los Estados Unidos.

Durante los cuatro minutos del mensaje, la líder opositora proyectó un panorama optimista sobre la reconstrucción del país.

"Reconstrucción de Venezuela"

“El regreso de la democracia abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias del mundo emergente. Venezuela está en una posición única para un nuevo auge económico que cruzará fronteras”, afirmó.

Machado destacó la ubicación geográfica del país y sus recursos naturales como pilares del desarrollo que visualiza. “Estamos a solo 1.200 millas náuticas de los Estados Unidos, con acceso directo al canal de Panamá y a Europa. Venezuela puede convertirse en el puente natural entre América del Sur, el Caribe y el resto del mundo. Y con las reservas de petróleo más grandes del planeta, no solo somos una nación rica en recursos, sino en posibilidades”, puntualizó.

María Corina Machado no ha claudicado en su propósito: luchar desde Venezuela por la libertad, la justicia y la dignidad de su nación.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/DLA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

Idea: Diez años de llamados a salvar la democracia

