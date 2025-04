María Corina Machado y Edmundo González reciben el Premio Héroes de la Democracia 2025 en Nueva York

Machado permanece en la clandestinidad dentro del territorio venezolano y González Urrutia se encuentra en un exilio forzado en España desde septiembre pasado tras la ola de persecución y represión desatada por el régimen de Nicolás Maduro luego de las elecciones del 28 de julio de 2024.

"Un acto de resistencia"

La hija de la líder opositora ofreció un conmovedor discurso a los más de 260 asistentes al evento, entre ellos filántropos, defensores de la democracia, disidentes políticos y líderes internacionales, en el que destacó la hazaña que hizo el pueblo venezolano el 28 de julio, cuando "derrotó al régimen criminal de Nicolás Maduro" en las urnas electorales y recolectó las actas de votación para demostrar la victoria opositora ante el mundo.

"Esta no fue solo una elección. Fue el acto de resistencia civil más poderoso en la historia de nuestro país (...) No somos víctimas. Somos luchadores. Y no nos detendremos hasta que Venezuela sea libre", expresó Sosa Machado, reseñada en un comunicado de prensa difundido por el Comando con Venezuela.

Machado envió un mensaje de fuerza, dignidad y determinación a través de un video compartido en el evento, en el que manifestó su "profunda humildad y gratitud" en nombre de los venezolanos que "le han mostrado al mundo lo que significa tener coraje".

"Nuestra lucha no es solo por la democracia en Venezuela—es por los principios de la libertad y la dignidad humana que unen a todas las naciones libres (...) Hemos pagado un precio muy alto, pero no tenemos miedo. Estamos decididos a terminar lo que empezamos—y vamos a vencer", subrayó.

Nada "extingue" el mandato popular

Por su parte, el presidente electo, también a través de un video, denunció la represión desatada tras las elecciones del 28 de julio y subrayó la urgencia de mantener el apoyo internacional.

"Ese día, el pueblo venezolano desafió a quienes portan las armas con la verdad y la razón (...) Desde entonces, más de 2.000 personas han sido detenidas. Todas son víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes atroces de lesa humanidad (...) Mi yerno fue arrestado en enero y hasta el día de hoy no hemos podido hablar con él", apuntó.

Asimismo reafirmó que "nada de esto puede extinguir el mandato popular y soberano del 28 de julio, que sigue vigente. El régimen está condenado al fracaso. Con el valioso apoyo de nuestros aliados internacionales, vamos a prevalecer".

