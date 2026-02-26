María Corina Machado denuncia que el régimen chavista confisca vivienda de su asistente personal

CARACAS. - El régimen chavista confiscó la vivienda de Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado , en Caracas. En su cuenta en la red social X, la dirigente señaló que Acosta ha estado a su lado desde hace más de 20 años y por eso ha sufrido "una persecución implacable".

"Sus seres queridos han tenido que salir de Venezuela para proteger sus vidas. Como ella misma dice 'salió con un bultico dejando toda su vida en la casa', la misma donde vivieron sus suegros desde hace más de 40 años, y ella con su esposo desde hace casi 30; donde crecieron sus hijos y quedaron sus recuerdos y todas sus cosas. El régimen pretende arrebatarle su casa también", señaló Machado la noche de este miércoles 25 de febrero.

La también Premio Nobel de la Paz expresó que, durante años, el régimen se ha ensañado con la gente de su entorno más cercano: su equipo de trabajo, sus compañeros de lucha, "mi familia, la persona que me protegía en mis viajes, mi abogado, amigos muy cercanos, y Laura".

Además, se refirió a la fuerza de asistente "frente a esta monstruosidad" e indicó que eso confirma que la lucha en Venezuela es una lucha espiritual y existencial. "No hay crueldad que detenga nuestra decisión de ser libres y de regresar a nuestros hogares con nuestros hijos. Laura lo hará también", aseguró María Corina Machado.

Amenazas y amedrentamiento

La organización Vente Venezuela denunció que la también activista Laura Acosta "fue víctima de graves amenazas y amedrentamiento desde 2024 por parte de fuerzas de seguridad del régimen, y debió salir de Venezuela en septiembre de ese mismo año, tras recibir una orden de captura en su contra".

Indicó que, el 24 de marzo de 2025, una camioneta sin placa, con 7 funcionarios a bordo, forzaron la entrada de la casa de la asistente de María Corina Machado y sometieron a la persona que cuidaba el lugar, quien además estaba en compañía de un menor de edad.

"Los retuvieron bajo interrogatorio durante 8 horas. Los efectivos obligaron a esta persona autorizada por Laura a salir de la casa, pues la misma estaba 'asegurada', como decía el letrero que colocaron en la puerta. A partir de esa fecha, funcionarios no identificados del régimen visitaban la vivienda y en algunos casos dormían en el lugar. Siempre llegaban y se iban en camionetas sin placas", señaló Vente Venezuela.

