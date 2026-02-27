María Corina Machado recibe Premio a los Valores de la Hispanidad

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela recibió, este miércoles, el Premio a los Valores de la Hispanidad, otorgado por el Foro España Cívica.

Machado al recibir este nuevo galardón expresó su gratitud hacia el Foro España Cívica y señaló que el reconocimiento trasciende su figura individual.

“Este premio es para millones de venezolanos que, frente a la injusticia, eligieron y eligen, la dignidad".

Para la líder política, el premio es un tributo a la determinación de millones de ciudadanos que, dentro y fuera de Venezuela, mantienen viva la esperanza de un cambio político.

Durante su intervención, subrayó que los valores de la hispanidad no son solo una herencia cultural, sino un compromiso compartido con la justicia y la dignidad humana que une a las naciones en un mismo ideal democrático.

La líder de Venezuela María Corina Machado (@MariaCorinaYA) agradece al Foro España Cívica tras haber recibido el Premio a los Valores de la Hispanidad.

Trayectoria de éxitos

Este galardón se suma a una serie de distinciones de alto nivel que Machado ha recibido recientemente por su labor de rescate de la democracia en Venezuela.

En 2024, recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo y fue compartido por Edmundo González. Y en 2025, fue reconocida con el Premio Nobel de La Paz. Lo que le valió que consolidara su figura como una de las voces más influyentes en defensa de los derechos humanos en el mundo.

Ledezma también fue reconocido

El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también fue distinguido con este premio.

Ledezma desde su exilio en España ha mantenido una lucha constante por el retorno de la democracia en Venezuela. Su esfuerzo ha reforzado los lazos de cooperación entre la resistencia interna en el país suramericano y la diáspora.

FUENTE: Con información de EFE