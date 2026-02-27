viernes 27  de  febrero 2026
RECONOCIMIENTO

María Corina Machado recibe Premio a los Valores de la Hispanidad

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, agradeció el galardón y se lo dedicó a los millones de venezolanos que enfrentan la injusticia

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado

Equipo de María Corina Machado / Eliezer Ruiz
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela recibió, este miércoles, el Premio a los Valores de la Hispanidad, otorgado por el Foro España Cívica.

Machado al recibir este nuevo galardón expresó su gratitud hacia el Foro España Cívica y señaló que el reconocimiento trasciende su figura individual.

Lee además
María Corina Machado y María Elvira Salazar.
TRANSICIÓN

María Elvira Salazar y María Corina Machado claman por una Venezuela libre con elecciones
María Corina Machado delineó siete aspectos de acción en sus palabras del 19 de enero de 2025. 
ACOSO

María Corina Machado denuncia que el régimen chavista confisca vivienda de su asistente personal

“Este premio es para millones de venezolanos que, frente a la injusticia, eligieron y eligen, la dignidad".

Para la líder política, el premio es un tributo a la determinación de millones de ciudadanos que, dentro y fuera de Venezuela, mantienen viva la esperanza de un cambio político.

Durante su intervención, subrayó que los valores de la hispanidad no son solo una herencia cultural, sino un compromiso compartido con la justicia y la dignidad humana que une a las naciones en un mismo ideal democrático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/voceriavzla/status/2027124591630459080?s=20&partner=&hide_thread=false

Trayectoria de éxitos

Este galardón se suma a una serie de distinciones de alto nivel que Machado ha recibido recientemente por su labor de rescate de la democracia en Venezuela.

En 2024, recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo y fue compartido por Edmundo González. Y en 2025, fue reconocida con el Premio Nobel de La Paz. Lo que le valió que consolidara su figura como una de las voces más influyentes en defensa de los derechos humanos en el mundo.

Ledezma también fue reconocido

El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también fue distinguido con este premio.

Ledezma desde su exilio en España ha mantenido una lucha constante por el retorno de la democracia en Venezuela. Su esfuerzo ha reforzado los lazos de cooperación entre la resistencia interna en el país suramericano y la diáspora.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado: es la oportunidad de cerrar una era de dictadura y de crimen en Venezuela

María Corina Machado se hace presente en ciudades de EEUU para invocar la libertad de Venezuela

Fiscal Larry Devoe garante de la "justicia" en Venezuela está señalado de deteriorar la democracia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
VENEZUELA

Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Imagen referencial del suceso.
NOMBRES REVELADOS

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

La Habana, Cuba. 
Investigación

Tripulante de lancha muerto en ataque de guardacostas en Cuba quería prender "la chispa" contra la dictadura

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
ALIADOS

México retoma el envío de petróleo hacia Cuba

Te puede interesar

Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

Por Daniel Castropé
Vista parcial de pleno bicameral durante un discurso del gobernador Ron DeSantis en el Congreso de Florida.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Florida avanza ley para frenar alza eléctrica por grandes centros de datos de inteligencia artificial

El estudio analiza millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com
TENDENCIA

Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami. 
JUBILACIÓN

Jefe de la Policía de Miami anuncia retiro del cargo, ¿dejará su placa por la política?

Decenas de exiliados cubanos y miembros de organizaciones pro libertad en Cuba participaron en la vigilia.
EXILIO CUBANO

Vigilia en Miami honra a fallecidos y sobrevivientes en lancha de Florida atacada en costas cubanas