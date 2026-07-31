México afirma que el Pacífico concentra el mayor tráfico marítimo de drogas de la región

Embarcación se encontraba "transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental", antes de ser atacada bajo las órdenes del Comandante General Francis L. Donovan el 26 de abril de 2026, según ilustra esta captura de pantalla de un video publicado en la cuenta de X del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM).

CIUDAD DE MÉXICO .- El secretario de Marina de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó este viernes que las autoridades han detectado que la mayor parte del tráfico marítimo de drogas se concentra actualmente en el océano Pacífico, y señaló a los carteles del país como los principales responsables.

Ante ello, el gobierno decidió reforzar la vigilancia y modificar su estrategia de combate al narcotráfico, dijo en una conferencia presidencial, se informó.

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El alto oficial indicó que la Armada ha concentrado su despliegue en el Pacífico Sur y el Pacífico Oriental, áreas donde han identificado el principal movimiento de embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales para transportar cargamentos de droga.

El almirante dio sus declaraciones en el contexto del Ejercicio Naval en la Cuenca de Pacífico RIMPAC 2026 comandado por fuerzas de la Armada de EEUU y de Chile, en el que participan 30 países, entre ellos México.

El ejercicio marítimo considerado el mayor del mundo en el Pacífico culmina este viernes, según se informó.

Narcotráfico usa el Pacífico

"En la estrategia que tenemos de vigilancia en los mares, hemos visto que la mayoría de la droga actualmente se está concentrando en el Pacífico", señaló Morales Ángeles.

Precisó que el despliegue se ha reforzado "hacia la zona del Pacífico Sur y hacia el Pacífico Oriental, que es por las islas Revillagigedo".

La ampliación de las fuerzas militares en esas áreas busca detectar embarcaciones desde etapas tempranas y evitar que los cargamentos lleguen a tierra.

"Eso nos permite tener una alerta temprana y asegurar embarcaciones, principalmente cargadas con droga", explicó.

Carteles implicados

El almirante aseguró que en las informaciones que suministran sobre operaciones marítimas han señalado los cargamentos localizados y asegurado que “embarcaciones mexicanas que son los recolectores de esa carga".

Morales Ángeles señaló que las investigaciones apuntan a que las embarcaciones aseguradas pertenecen principalmente a dos de las principales organizaciones criminales del país.

"Principalmente son del Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa", puntualizó.

México ha sido señalado como responsable del tráfico de droga, especialmente de fentanilo, por las fronteras con EEUU y por vía marítima a otros países del hemisferio.

México cambia estrategia

El alto oficial de Marina precisó que las organizaciones criminales también han modificado sus métodos de operación para introducir estupefacientes al país o trasladarlos por vía marítima.

"Han cambiado un poco las organizaciones criminales y han traído polizones, gente que no trae papeles que viene a bordo de los barcos grandes y lanzan la carga al mar", indicó.

Por esta razón, dijo, la Marina ha incrementado los operativos para recuperar cargamentos arrojados al océano y detener a las embarcaciones encargadas de recogerlos.

De acuerdo con información oficial, durante la actual administración federal la Marina ha asegurado ya más de 80 toneladas de cocaína en alta mar, en medio de la presión del gobierno de EEUU para que México intensifique el combate al narcotráfico y frene el tráfico de drogas hacia ese país.

FUENTE: Con información de EFE, DLA