Antonio Ledezma fija condiciones para el diálogo y apela a la integridad de Dinorah Figuera desde Perú

LIMA.- En declaraciones ofrecidas a la televisión peruana, el líder político venezolano en el exilio, Antonio Ledezma, condicionó el éxito de cualquier proceso de negociación en Venezuela a la ejecución de medidas inmediatas y lanzó una severa advertencia a los negociadores de la oposición, apelando además a las virtudes de la dirigencia frente a los intentos de manipulación del régimen.

Ledezma alertó sobre el peligro de entramparse nuevamente en conversaciones estériles y recurrió a la sabiduría popular para señalar la responsabilidad de los mediadores opositores. "Hay que tener presente el proverbio árabe que indica que cuando te engañan la primera vez, la culpa es del estafado; pero cuando te dejas engañar con diálogos 5, 10 o 20 veces más, la culpa la tiene que asumir el que dialoga en nombre de la oposición y se deja estafar", sentenció de forma categórica, exigiendo una agenda firme y cartas transparentes sobre la mesa.

Al ser consultado sobre su opinión respecto a la diputada Dinorah Figuera, el exalcalde metropolitano de Caracas recordó los años de trabajo compartido en la capital venezolana. "La conozco desde que era concejal en los tiempos en que asumí la alcaldía de la ciudad de Caracas, y lo que tengo son recuerdos de ella como una mujer decente e íntegra", afirmó. Bajo esa premisa, Ledezma hizo un llamado público a la parlamentaria para blindar el proceso de negociación: "Invoco esas virtudes de decencia e integridad para que las ponga al servicio de este proceso de diálogo, y para que se deje guiar por el acuerdo o el Manifiesto de Panamá, el cual está avalado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado".

Liberación de presos políticos y ruta de transición

El dirigente reiteró que la liberación de los detenidos por motivos políticos no requiere de debates previos. "Para eso no hace falta montar un seminario interplanetario ni buscar comisiones plenipotenciarias. Simplemente que Deisy Rodríguez, que representa a la dictadura de turno, agarre el manojo de llaves y abra las cárceles de los centros de tortura donde hay centenares de civiles y militares presos que deben ser liberados sin más demoras", fustigó.

Asimismo, delineó los puntos urgentes para transitar de manera efectiva hacia la democracia: Garantías electorales: Fijar una fecha para elecciones presidenciales legítimas, conducidas por rectores que sean ciudadanos dignos y decentes. Para Ledezma es indispensable asegurar una Transparencia técnica que conduzca a la actualización el Registro Electoral Permanente y prever misiones de observación internacional independiente. Otra condición fundamental es poner Fin a las persecuciones: Levantar las inhabilitaciones arbitrarias —comenzando por restituir los derechos de María Corina Machado—, devolver las tarjetas a los partidos políticos y permitir el retorno seguro de los exiliados sin que vayan a ser acosados con la siniestra “ley del odio”.

Frente a las pretensiones de postergar los cambios argumentando la crisis del país, Ledezma recordó la determinación demostrada por la población en las urnas. "El pretexto de que por la tragedia Venezuela no puede hacer elecciones no tiene validez", afirmó, destacando la épica de las elecciones primarias del 22 de octubre de 2023 y la masiva movilización ciudadana en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 como pruebas irrefutables del civismo y la voluntad de cambio de los venezolanos.

FUENTE: REDACCIÓN