miércoles 29  de  julio 2026
NARCOTRÁFICO

Detienen en México a jefe regional de una facción del Cartel de Sinaloa, tras condena de Zambada

Autoridades federales informaron que Adrián “N”, alias el “20”, cabecilla de una red vinculada a Los Chapitos, fue capturado durante un operativo antidrogas

Soldado del Ejército de México en medio de un operativo.

Soldado del Ejército de México en medio de un operativo.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales de México reportaron la detención de Adrián “N”, alias el “20”, señalado como jefe regional de una red de narcotráfico vinculada a Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa, durante un operativo militar y policial en Villa Unión, en el municipio sinaloense de Mazatlán.

En un comunicado, el gabinete de seguridad informó que la captura fue realizada por integrantes del Ejército mexicano en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República.

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Durante la acción también fue arrestada otra persona, aunque no se precisó su identidad, según precisaron agencias.

Los dos detenidos, junto con el material incautado, quedaron a disposición del Ministerio Público federal, para determinar las responsabilidades y los delitos que les serán imputados.

El operativo se realizó siete días después de que la justicia de EEUU condenó a cadena perpetua a Ismael "Mayo" Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa y uno de los más peligrosos jefes del narcotráfico.

El “20”, operador del Cartel de Sinaloa

Las autoridades indicaron que el “20”, uno de los principales operadores del Cartel de Sinaloa, operaba en los municipios El Palmito, El Rosario, Escuinapa, Concordia, Mazatlán y Villa Unión, en el sur de Sinaloa.

La detención de Adrián “N” ocurre en medio de los operativos federales contra estructuras de Los Chapitos y de su disputa con la facción ligada al Mayo Zambada, según los reportes.

Los agentes decomisaron dos ametralladoras, cuatro armas largas, 30 cargadores, 2,158 cartuchos, cuatro chalecos balísticos, ocho placas balísticas, un vehículo y equipo táctico.

Según la información oficial, el “20” está relacionado con la emboscada del 30 de septiembre de 2016 contra un convoy militar en Culiacán, que dejó cinco soldados muertos, 10 heridos y un civil lesionado, así como con otros ataques ocurridos en 2019 y 2023 que se relacionan con Ovidio Guzmán López, alias el “Ratón”, uno de los hijos de Joaquín el “Chapo” Guzmán.

En octubre de 2019, las fuerzas federales liberaron a Ovidio Guzmán después de que su captura desatara ataques y bloqueos en Culiacán, pero fue detenido de nuevo en 2023 y extraditado a EEUU ese año.

Zambada fue condenado

La pugna interna se intensificó tras la detención del Mayo Zambada en Estados Unidos, ocurrida en julio de 2024.

Este martes se informó que el Mayo Zambada, condenado a cadena perpetua en Nueva York hace siete días, fue liberado de todos los cargos pendientes por petición de la fiscalía del Distrito Sur de California.

El fiscal Adam Gordon y el fiscal auxiliar Matthew J. Sutton consideraron innecesario mantener abiertos los procesos penales paralelos, pues ya tiene la condena máxima por la justicia estadounidense, según el documento fechado el 27 de julio en el que invocan la Regla 48(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, se informó.

FUENTE: Con información de EFE, Infobae.com

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