viernes 31  de  julio 2026
REPORTES

Venezuela registra más de 370 presos políticos pese a casi ocho meses de anuncio de liberaciones

La ONG Foro Penal reportó 14 nuevas detenciones, tres excarcelaciones y 40 presos extranjeros en una semana; la cantidad de procesados supera la de condenados

&nbsp;Familiares de presos políticos en Venezuela exigen amnistía en una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

 Familiares de presos políticos en Venezuela exigen amnistía en una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Mientras se agudiza la tragedia en Venezuela tras los sismos del 24 de junio, los casos de detenciones arbitrarias aumentaron y con ello también la cantidad de presos políticos en las cárceles del país, a pesar de cumplirse el 8 de agosto próximo ocho meses de las promesas de liberación por la amnistía.

Según el más reciente reporte de la ONG Foro Penal, hasta el 27 de julio el número de presos políticos se elevó a 379, siete más que hasta el 8 de este mes, pero se reportaron 14 nuevos casos de presos “recientemente”, indicó.

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Entre ellos, hay 40 encarcelados de nacionalidad extranjera, tres más en una semana en comparación con el reporte anterior (37).

Frente a ello, hubo solamente tres excarcelaciones, según el balance semanal de la ONG, el segundo publicado en su cuenta de X, luego de los fuertes terremotos.

Violaciones de presos políticos

Las denuncias sobre la situación de los presos políticos y el aparato de justicia en Venezuela son una constante de los defensores de derechos humanos que claman por el cese de las violaciones.

El Foro Penal reportó que la cantidad de personas sometidas a procesos penales son 222, en contraste con las sentenciadas que son 157.

En uno de los casos de “prisión preventiva”, los jueces y fiscales que privaron de libertad “se encuentran presos por extorsión y otros delitos”, advirtió el directivo de la ONG, Gonzalo Himiob.

Las denuncias sobre torturas de presos políticos a quienes se les ha negado el amparo persisten sin que la fiscalía haya una anunciado una investigación.

Es el caso de los 32 encarcelados por la llamada Operación Gedeón, una movilización contra Maduro en La Guaira y Aragua el 3 de mayo de 2020, quienes “han sido sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos” en los centros de reclusión, según denunció la defensora de derechos humanos Tamara Sujú, directiva del Instituto Casla.

El tema de los presos políticos no forma parte, inicialmente, de la agenda conjunta que deberá abordar el chavismo y parte de la oposición en el encuentro de mañana 1 de agosto en Caracas.

FUENTE: Con información del Foro Penal red X

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