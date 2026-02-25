México envía a Cuba 1.200 toneladas de alimentos y frena envío de petróleo

Un anciano vende objetos y pertenencias en una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano.

La Cancillería de México el envío de un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba , con cerca de 1.200 toneladas de alimentos, en medio de la crisis que vive la Isla agudizada por las medidas de Estados Unidos.

"Este martes zarparon del puerto de Veracruz los Buques de Apoyo Logístico Papalopan y Huasteco con un total de 1.193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la Isla de Cuba ", afirmó el comunicado mexicano citado por EFE .

Los dos buques transportan alimentos de primera necesidad destinados a la población civil de la Isla, en un viaje marítimo con tiempo estimado de cuatro días, reseña el portal web Diario de Cuba

De acuerdo con la información oficial, el buque Papaloapan lleva la mayor parte de la carga: 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo.

En tanto, el buque Huasteco transporta 92 toneladas de frijol, además de 23 toneladas de "alimentos varios".

La cancillería precisó que esas 23 toneladas fueron entregadas por distintas organizaciones sociales, con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de un centro de acopio instalado en el Centro Histórico capitalino, y corresponden a una primera entrega.

Para el traslado, así como para las maniobras de embarque y desembarque, se emplearon más de 350 elementos navales, además de una grúa y cinco montacargas, según el comunicado.

Este envío ocurre después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmara el pasado 12 de febrero la llegada a La Habana de dos buques mexicanos con más de 814 toneladas de víveres y otros bienes enviados como ayuda humanitaria.

Estas dos entregas ocurren en un contexto en el que la presidenta de México Claudia Sheinbaum ha reiterado que su Gobierno mantendrá el apoyo a la Isla con alimentos, pero sin incluir petróleo, tras las amenazas de aranceles a los gobiernos que exporten petróleo hacia Cuba.

Sheinbaum evitó confirmar si su gobierno retomará los envíos de petróleo a Cuba, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidara la base legal que permitía a Donald Trump imponer estos impuestos a países que suministraran crudo a La Habana.

En su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que "esa posible sanción hoy ya no existe" y que el tema está en revisión, pero ante la pregunta directa sobre la reanudación de los envíos respondió que informarán más adelante.

En enero, Pemex había cancelado un cargamento destinado a Cuba tras las advertencias de Trump de que no habría "más petróleo ni dinero" para el régimen cubano. Aunque los aranceles vinculados a esa normativa fueron eliminados, la Casa Blanca mantiene vigente la "emergencia nacional" respecto a Cuba, lo que deja el asunto en un terreno diplomático sensible.

Diálogo entre Cuba y EEUU

Antes de esta restricción, México exportó a Cuba 609.392 millones de dólares durante 2025, un aumento del 10,6 % frente a todo 2024, cuando registró ingresos por 551.216 millones de dólares, según datos del Banco de México.

En días previos, la mandataria también señaló que existen conversaciones para explorar si México puede facilitar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que insistió en los principios de política exterior mexicana, como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

El Gobierno mexicano enmarcó este nuevo cargamento en una "tradición solidaria" con países de América Latina y, en particular, con su aliado cubano, y sostuvo que en meses recientes también envió ayuda a otros puntos del continente afectados por emergencias, como en los incendios en California, Estados Unidos, y en Chile, así como en las inundaciones en Texas, entre otras tragedias provocadas por desastres naturales.

FUENTE: Con información de EFE/ Diario de Cuba