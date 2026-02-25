miércoles 25  de  febrero 2026
Oficina del congresista Mario Díaz-Balart ofrece ayuda a estadounidenses varados por violencia en México

El anuncio del legislador responde a la ola de disturbios generada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

El congresista federal Mario Díaz-Balart.

Por Daniel Castropé

MIAMI.- La oficina del congresista republicano Mario Díaz-Balart puso a disposición de sus electores en Florida asistencia inmediata para ciudadanos estadounidenses varados en México, tras la ola de disturbios generada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El anuncio del legislador responde a cancelaciones de vuelos, bloqueos viales y alertas de “permanezcan en lugar seguro” emitidas por la embajada y oficinas consulares de Estados Unidos en decenas de destinos turísticos en territorio mexicano.

Díaz-Balart, representante del distrito 26 de Florida y presidente del subcomité de Seguridad Nacional y Departamento de Estado en la Comisión de Apropiaciones de la Cámara, reaccionó de inmediato a la crisis.

En un mensaje publicado en la red social X, el congresista citó el comunicado oficial de la subsecretaria asistente de Asuntos Consulares, Mora Namdar, y añadió una oferta concreta de apoyo local.

“Mi equipo y yo vigilamos de cerca la situación en México en medio de las operaciones de seguridad en curso y las interrupciones relacionadas en las zonas afectadas”, escribió Díaz-Balart.

A lo que añadió: “La seguridad de los ciudadanos estadounidenses sigue siendo primordial, y exhortamos a los estadounidenses a mantenerse informados a través de las actualizaciones oficiales del Departamento de Estado mientras la situación evoluciona”,

A continuación, el congresista abrió una línea directa de ayuda: “Si usted o un familiar que vive en FL-26 conoce a alguien afectado por esto, no dude en comunicarse con mi oficina al 305-470-8555”.

El legislador cubanoamericano y decano de la delegación de Florida en el Congreso representa un distrito con fuerte presencia de familias binacionales y viajeros frecuentes a México.

Su distrito incluye zonas de Miami-Dade donde residen miles de personas con vínculos directos en Jalisco y la Riviera Maya. El ofrecimiento telefónico de su oficina constituye un mecanismo tradicional de servicio que complementa la respuesta federal.

El congresista ha impulsado en los últimos meses presupuestos que fortalecen la cooperación antinarcóticos y la seguridad consular en el hemisferio.

Muerte de ‘El Mencho’

El 22 de febrero, fuerzas del Ejército mexicano abatieron a alias ‘El Mencho’ en un operativo en la sierra de Jalisco.

El golpe al capo más buscado por México y Estados Unidos provocó una inmediata respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación: quema de vehículos, bloqueos en autopistas y ataques a comercios en Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ciudad Guzmán.

Las autoridades mexicanas reportaron decenas de incidentes similares en Michoacán, Nayarit y otros estados.

La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México emitió al menos seis actualizaciones de alerta entre el 22 y el 24 de febrero. En ellas recomendó a los ciudadanos refugiarse en hoteles o domicilios y evitar desplazamientos.

Aerolíneas como Aeroméxico, Delta, United y American cancelaron o retrasaron vuelos hacia y desde Puerto Vallarta y Guadalajara. Cientos de turistas estadounidenses quedaron varados, entre ellos familias enteras que esperaban regresar a Estados Unidos el lunes 23 de febrero.

Mensaje

El mensaje original que citó Díaz-Balart provenía de Mora Namdar, asistente secretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EEUU.

En la publicación se lee textualmente: “La Administración Trump no tiene prioridad más alta que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses. Para recibir actualizaciones importantes de seguridad, los estadounidenses en México deben inscribirse en https://mytravel.state.gov/s/step y seguir @TravelGov, @USEmbassyMEX o el canal de WhatsApp ‘U.S. Citizens in Mexico’”.

Namdar recordó además que los ciudadanos pueden contactar a la embajada las 24 horas a través de los números publicados en las alertas de seguridad.

Hasta el cierre de esta edición, la oficina del congresista Díaz-Balart no había reportado llamadas específicas de electores varados, pero mantuvo abierta la línea 305-470-8555 para cualquier consulta.

Las aerolíneas restablecieron la mayoría de los vuelos comerciales hacia Puerto Vallarta y Guadalajara el 25 de febrero, aunque recomiendan a los viajeros verificar el estatus de sus reservaciones antes de dirigirse a los aeropuertos.

