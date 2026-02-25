Violencia del narco y Mundial 2026: dudas sobre Guadalajara tras la muerte del líder del CJNG

México será uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial 2026, y Jalisco será sede de partidos clasificatorios.

Personas y estudiantes de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) colocan fotos de personas desaparecidas en una réplica del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, durante una intervención artística con el colectivo "Luz y Esperanza" en Guadalajara, Jalisco, México, el 21 de noviembre de 2025.

México se prepara para recibir el Mundial de la FIFA 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, pero los recientes episodios de violencia en el estado de Jalisco han vuelto a poner en duda la capacidad de algunas sedes para albergar el torneo con normalidad. Guadalajara , una de las ciudades elegidas, vive días de tensión tras enfrentamientos armados derivados de una operación militar contra el crimen organizado.

Aunque las autoridades federales han reiterado que el calendario del torneo no corre peligro y que las sedes mexicanas siguen intactas, el clima de inseguridad ha encendido el debate público sobre si el país está listo para recibir a miles de visitantes internacionales en medio de un contexto marcado por el narcotráfico.

La caída de un líder criminal y la escalada de violencia

La reciente muerte del principal jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, provocó una ola de enfrentamientos, bloqueos y vehículos incendiados en varias zonas del estado. Los disturbios dejaron decenas de víctimas y obligaron a paralizar actividades durante varios días.

Especialistas en seguridad advierten que este tipo de operaciones, conocidas como la estrategia del “golpe al capo”, suelen generar luchas internas dentro de las organizaciones criminales o disputas territoriales con grupos rivales. Esa incertidumbre alimenta el temor de que la violencia pueda prolongarse en los próximos meses, justo cuando México acelera los preparativos para el Mundial.

Un evento global en medio de problemas estructurales

Más allá del impacto inmediato de los enfrentamientos, la situación refleja una realidad compleja para muchos residentes de Guadalajara y otras ciudades de Jalisco: servicios públicos deficientes, inseguridad constante y la sensación de que las inversiones relacionadas con grandes eventos deportivos no siempre se traducen en beneficios para los barrios más vulnerables.

El torneo es presentado por autoridades y dirigentes del fútbol como un motor económico capaz de generar miles de millones de dólares en ingresos turísticos y comerciales. Sin embargo, persiste el escepticismo sobre si ese impulso llegará realmente a pequeñas empresas y zonas alejadas del circuito turístico tradicional.

Seguridad y percepción internacional rumbo a la Copa del Mundo

El gobierno mexicano insiste en que existen garantías totales para la celebración del Mundial y que la seguridad será reforzada en todas las sedes. La presencia visible de fuerzas federales en Guadalajara busca transmitir control y estabilidad, mientras continúan los trabajos de renovación en estadios e infraestructura.

Aun así, la percepción internacional es un factor clave. Algunos turistas han expresado preocupación en redes sociales tras quedar atrapados en episodios de violencia, lo que podría afectar la imagen del país en un momento estratégico para atraer visitantes.

Entre la normalidad cotidiana y la incertidumbre

A pesar de los días más intensos de enfrentamientos, la vida diaria en Guadalajara comienza a retomar su ritmo habitual. Comercios abiertos, tráfico en las calles y familias en parques reflejan una ciudad acostumbrada a convivir con episodios de tensión sin detener completamente su actividad.

Esa dualidad —la normalidad aparente frente a una violencia latente— resume el desafío que enfrenta México a menos de dos años del Mundial 2026: demostrar que puede ofrecer un entorno seguro para un evento global mientras lidia con problemas estructurales que siguen marcando la vida cotidiana de millones de personas.