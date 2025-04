México: hallazgo de restos humanos, punto de quiebre de violencia que acrecienta preocupación

El hallazgo se hizo en el Rancho Izaguirre una finca localizada en una región agrícola de Teuchitlán, a una hora de Guadalajara, Jalisco. El sitio ha sido señalado como un lugar de "reclutamiento y exterminio" del narcotráfico y representa el caso actual más visible de lo que se vive en el país.

Según una encuesta de Enkoll para los medios de comunicación El País y W Radio, difundida el 31 de marzo, la población mexicana concede un índice de aprobación de 82% a Sheinbaum y cuestiona que la mandataria “no ha combatido la delincuencia, la inseguridad y la violencia”.

El sondeo se hizo luego del hallazgo de los restos en Jalisco y reveló que 53% de los encuestados cree que la situación de inseguridad ha empeorado desde diciembre de 2024.

“Hay una tremenda asignatura a resolver que tiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por tratar, no pudiera arriesgarme a decir de resolver, pero sí de aminorar y de atender el tema de las desapariciones en México”, expresa Angélica Cázarez Alvarado, investigadora de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con cifras oficiales, en México hay 125.287 personas desaparecidas.

La profesora Cázarez añade que muchas de los desaparecidos en Jalisco han sido reclutadas por el crimen organizado para alimentar sus bases en la guerra contra el Estado mexicano y entre los dos principales carteles del narcotráfico.

A su juicio, la mayor prueba de gobierno y de gobernabilidad de la administración de Claudia Sheinbaum radica en la situación en el estado de Jalisco.

“El descubrimiento en el Rancho Izaguirre es el punto de quiebre, el ya no más. Este tema, además, tiene como escenario que la presidenta, tiene que dar respuesta a los acuerdos que tiene con el presidente de Estados Unidos en relación con la reducción y trasiego de droga y de la lucha y combate con los narcotraficantes”, señala.

Refiere que, en el contexto, se ubica la presión por el traslado de la cabeza de uno de los cárteles históricos más grandes de México que es el Cártel de Sinaloa: Ismael 'El Mayo' Zambada.

La investigadora Cázarez asevera: “Está la guerra que se desata en el estado de Sinaloa por el poder, por la división, primero del Cartel de Sinaloa y el crecimiento exponencial del segundo, que es el cártel Jalisco Nueva Generación”.

Agrega que los descubrimientos de los restos han hecho palpable la crueldad, el nivel y la escala con la que operan estos grupos.

Refiere que el Secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, ha puesto en acción su experiencia de carrera policial y tiene asignada el tema de los desaparecidos y de la lucha con el narcotráfico.

“No ha dado tregua y me parece que han hecho avances importantes, por eso la extradición de la cantidad de criminales a Estados Unidos”, señala.

Corrupción y voluntad política

Fátima Aguilar, periodista de Radio Universidad de Guadalajara, señala que la desaparición de personas en México y en Jalisco no se pueden entender sin la corrupción, sin la aquiescencia del Estado.

“Hay una complicidad en ese sentido y me parece que sí existe una falta de voluntad política para afrontar este problema de las desapariciones. Y sobre todo para atender a las familias de desaparecidos”, subraya.

Aguilar, quien ha cubierto durante años la situación de los desaparecidos, refiere que los testimonios de las madres buscadoras en Jalisco apuntan a que existen trabas burocráticas para denunciar, los Ministerios Públicos no hacen la búsqueda inmediata de los desaparecidos, y las familias no saben a dónde a acudir.

“No buscan a los desaparecidos en vida y lo primero que hacen las autoridades es remitir a los familiares a los servicios forenses, pero no se ha activa el Estado”, señala.

La reportera destaca que, además de la violencia que invade a México por los carteles de la droga y por el crimen organizado, no hay un compromiso institucional para dar con los desaparecidos.

Sobre la corrupción, la investigadora Angélica Cázarez Alvarado acota que es uno de los factores que inciden sobre la inseguridad, especialmente en las fuerzas policiales, en las entidades federativas.

“Claramente esto está probado en el caso de Sinaloa, donde los carteles tienen gran poder adquisitivo y acceso a las armas de alto calibre iguales o mejores que las del Estado mexicano, además de un abanico de delitos”, sostiene.

Por otra parte, Fátima Aguilar puntualiza que existe una cifra negra de desaparecidos: hay territorios silenciados por diversas razones tomadas por el crimen organizado. Llama la atención sobre las amenazas a los familiares de las víctimas.

Añade que en Jalisco la cifra oficial es de más de 15 mil desaparecidos, siendo el estado que se ubica en primer lugar. Destaca que los jóvenes son los más afectados.

Aguilar advierte que el caso del Rancho Izaguirre también ha adquirido un matiz polìtico entre el Gobierno federal que encabeza la presidenta de México y quienes están en el gobierno estatal, el opositor Movimiento Ciudadano.

“Lo que hemos visto es que se echan culpas de quién tuvo omisiones, de quién falló y se ha visto mucha polarización en vez de dar soluciones y brindar a las familias avances de las investigaciones”, resalta.

La periodista refiere que México está “dentro de un panorama de violencia impresionante”: Homicidios, feminicidios, de robos patrimoniales, entre otros.

Las cifras

En enero de este año, cuando cumplió 100 días de su Gobierno, la presidenta Sheinbaum indicó que hubo una disminución de 16% en los homicidios dolosos entre septiembre y diciembre de 2024.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país sumó 27.794 homicidios dolosos en los primeros 11 meses del año pasado. Según el Gobierno de México, se registró una "contención" de los homicidios en Sinaloa, tras disminución del 35% de los asesinatos entre octubre y diciembre.

El 21 de marzo, Sheinbaum exigió respeto al presidente de El Salvador, Nayid Bukele, quien cuestionó las políticas de seguridad de México.

“Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente, hasta abarcar esos 28 estados”, dijo Bukele.

Sheinbaum respondió: “No voy a entrar en debate con Bukele. La verdad, podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso”.

Ante esto, la investigadora Angélica Cázarez Alvarado indica: “No es posible comparar a México con El Salvador, no solamente por la cantidad de habitantes, no se puede ir entidad por entidad porque en primer lugar no estamos en un país centralizado. Estamos en un país federal. Por lo tanto, cada estado tiene su propia Constitución, autonomía y soberanía. También se da una coordinación federal”.

Agrega que existen diferencias profundas entre los temas de pandillas, como los que enfrenta Bukele, y los temas de delincuencia organizada.

@snederr

FUENTE: Con información de Diario Las Américas / El País/ CNN/ Forbes