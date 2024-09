México rescata a más de cien migrantes secuestrados en la frontera sur

Los extranjeros, la mayoría centroamericanos y sudamericanos, estaban en una casa cerca del río Suchiate, limítrofe entre México y Guatemala, donde los secuestradores les exigían el pago de entre 200 y 1000 dólares para dejarlos en libertad, dijo a The Associated Press un militar que participó en el operativo y que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones.