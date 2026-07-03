Miguel Henrique Otero exige desbloquear medios: "En una tragedia, la información puede salvar vidas"

Miguel Henrique Otero, editor de El Nacional de Venezuela, llama a levantar la voz contra el bloqueo (Archivo)

MADRID — De acuerdo con organismos no gubernamentales que defienden la libertad de expresión e información en Venezuela, más de 200 medios digitales tanto venezolanos como extranjeros están bloqueados en Venezuela.

Esa circunstancia ha llevado a Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, junto con la tragedia que vive el país por los dos devastadores sismos que ocurrieron el 24 de junio, a exhortar a las autoridades y a las empresas de telecomunicaciones a levantar de inmediato el bloqueo que restringe el acceso a decenas de medios de comunicación.

LIBERTAD DE PRENSA En el Día Mundial de la Prensa, gremios de Venezuela denuncian que sigue la persecución y la censura

DERECHOS Ley de amnistía en Venezuela no frena la censura y agresiones a libertad de expresión

“En medio de la mayor tragedia que ha vivido Venezuela en las últimas décadas, cuando miles de familias buscan desesperadamente noticias de sus seres queridos, el acceso libre a la información deja de ser una discusión política para convertirse en una necesidad humana”. “En medio de la mayor tragedia que ha vivido Venezuela en las últimas décadas, cuando miles de familias buscan desesperadamente noticias de sus seres queridos, el acceso libre a la información deja de ser una discusión política para convertirse en una necesidad humana”.

Hizo un llamado urgente a Enrique José Quintana Sifontes, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), para que ordene el levantamiento inmediato de las restricciones que impiden a millones de venezolanos consultar medios de comunicación dentro y fuera del país.

“No pedimos un privilegio para un solo medio. Pedimos que se restituya el acceso a todos los portales informativos bloqueados, entre ellos, El Nacional, La Patilla, Armando.Info, CNN en Español, NTN24, El Pitazo, Tal Cual, Runrunes, Efecto Cocuyo, Analítica y los demás medios nacionales e internacionales que hoy permanecen restringidos”.

Otero sostuvo que ningún ciudadano debería verse obligado a recurrir a mecanismos extraordinarios para conocer información sobre una emergencia nacional, las labores de rescate, las rutas de ayuda humanitaria o la situación de las comunidades.

“El acceso a la información no es una concesión”.

Afirmó que el escenario político venezolano experimentó un cambio a partir del 3 de enero de 2026 y sostuvo que esa nueva realidad debe traducirse en gestos concretos de apertura institucional.

"El levantamiento inmediato de los bloqueos a los medios digitales debe ser una señal mínima e indispensable. Permitir que los venezolanos se informen libremente, dentro y fuera del país, no es una concesión política, sino el cumplimiento de un derecho fundamental", expresó.

Recordó que la libertad de expresión y el derecho a recibir información plural y oportuna están protegidos por la Constitución venezolana y por tratados internacionales de derechos humanos, especialmente en contextos de calamidad nacional, cuando la información puede contribuir a salvar vidas, orientar a las familias y fortalecer la solidaridad ciudadana.

Asimismo, citó los reportes de organizaciones especializadas como VE Sin Filtro e IPYS, que sostienen que los bloqueos son ejecutados por los principales proveedores de internet —Cantv, Movistar, Digitel, Inter, NetUno, entre otros— en cumplimiento de instrucciones atribuidas a Conatel y han cuestionado la ausencia de órdenes judiciales públicas y de transparencia en esos procedimientos.

Llamado las operadoras de telecomunicaciones

Otero también pidió a las empresas proveedoras de Internet actuar con el mayor compromiso posible con el derecho de los ciudadanos a estar informados ycontribuir a garantizar el acceso a información de interés público durante la emergencia.

En particular, dirigió un mensaje a Telefónica/Movistar.

"Una empresa de origen europeo no puede ampararse en órdenes administrativas para ejecutar restricciones que afecten derechos esenciales. Ninguna filial, en ningún país, está por encima de las leyes europeas ni de los estándares internacionalesde derechos humanos que protegen la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información". "Una empresa de origen europeo no puede ampararse en órdenes administrativas para ejecutar restricciones que afecten derechos esenciales. Ninguna filial, en ningún país, está por encima de las leyes europeas ni de los estándares internacionalesde derechos humanos que protegen la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información".

Agregó que las compañías de telecomunicaciones no pueden limitarse a alegar el cumplimiento de instrucciones cuando estas implican cerrar el acceso a medios informativos, facilitar interceptaciones de comunicaciones o participar en prácticas que carezcan de transparencia, proporcionalidad y control judicial.

"Actuar de esa manera erosiona la confianza ciudadanay puede comprometer responsabilidades éticas, corporativas y legales bajo los estándares europeos de derechos humanos", advirtió.

Finalmente, hizo un llamado a todas las operadoras para que "estén del lado de los ciudadanos, no del silencio", al considerar que restringir el acceso a la información durante una tragedia nacional agrava el sufrimiento de las familias venezolanas.

Convocatoria a los medios y organizaciones de prensa

Bajo la consigna "No más bloqueo", Otero convocó a periodistas, directores de medios, organizaciones de prensa y defensores de la libertad de expresión a respaldar una solicitud conjunta para exigir el levantamiento de la censura digital.

"Levantemos la voz contra el bloqueo de las páginas web. No permitamos más censura digital. La libertad de expresión es nuestra misión, nuestra bandera y un derecho irrenunciable de todos los venezolanos", expresó.

Subrayó que la tragedia que vive el país "no distingue ideologías, regiones ni posiciones políticas" y sostuvo que Venezuela necesita "más periodismo, más información verificada y más libertad; nunca más silencio, censura o aislamiento".

"Abran las puertas a la información. Permitan que los venezolanos, dentro y fuera del país, puedan conocer la verdad sobre lo que ocurre en su propia nación. Porque informar no es un delito: es un derecho. Y respetarlo es una obligación de todo Estado democrático", concluyó.

FUENTE: Con información de El Nacional