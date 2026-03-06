viernes 6  de  marzo 2026
DERECHOS

Ley de amnistía en Venezuela no frena la censura y agresiones a libertad de expresión

La intimidación y violaciones al derecho a la información representan más de 80% de las violaciones documentadas en este mes de febrero, según reportó ONG

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera a la libertad de expresión una piedra angular para la democracia.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Mientras en Venezuela se aplica la Ley de Amnistía y de Convivencia Nacional, la censura y las agresiones a la libertad de expresión avanzan en el país, de acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Espacio Público que monitorea las garantías a los medios y periodistas en su función informativa.

En lo que va del año 2026, la organización documentó un total de 23 casos de intimidación y censura lo que representa 80% de las violaciones a la libertad de expresión por parte del régimen venezolano que alcanzan 68 casos.

“Periodistas, reporteros y medios de comunicación fueron las principales víctimas en el segundo mes de 2026”, afirma en su informe “Febrero: Amnistía en debate, censura en marcha”, en el cual contabiliza 27 trabajadores detenidos por parte de cuerpos de seguridad.

Además, el cierre de medios del régimen que elevó a 334 emisoras de radio sacadas del aire entre 2015 y 2025, no se ha detenido, según indica.

En Venezuela, la censura a medios por parte del régimen venezolano se ha denunciado como notorio especialmente en televisoras privadas, donde se ha ordenado interrumpir entrevistas en las que se mencione el nombre de la líder política y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

Censura a periodistas y medios

A principios de febrero, periodistas del estado Zulia, en el occidente de Venezuela, reportaron que personal administrativo y de seguridad del Hospital Dr. Manuel Noriego les impidió la cobertura de un acto convocado por los trabajadores del centro asistencial quienes los convocaron.

En otro hecho contra la libertad de expresión, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cese de la emisora Urbana La Salserísima 94.3 FM, ubicada en las afueras de Caracas, y confiscó todos sus equipos, tras 16 años de ininterrumpida labor, asegura la ONG.

Aunque el organismo regulador de las comunicaciones en el país dijo basar su decisión en un “proceso sancionatorio” previsto en la ley, “estos cierres se ejecutan de forma arbitraria, vulnerando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de sus propietarios”, puntualiza el informe.

La ONG se refiere también al lento proceso de excarcelaciones que hasta la fecha dejó fuera de la cárcel a todos los periodistas detenidos en forma arbitraria, así como a la Ley de Amnistía que “compromete la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la memoria histórica” .

En Venezuela también se ha denunciado la muerte de periodistas, como el caso de Walter Alexander Jaimes, localizado con golpes mortales en Mérida en fecha reciente y cuyo a muerte se investiga.

Amnistía para la información

En un análisis sobre el alcance de la ley, la organización hizo observaciones sobre lo que la amnistía debe implicar para la libertad de expresión y de información.

Planteó entre ellas libertad plena y sin condiciones para todas las personas detenidas por motivos políticos o por el ejercicio de la libertad de expresión; el cese de la censura y de las restricciones indebidas al debate público.

También considera que debe implicar garantías para el registro de la verdad y la preservación de la memoria histórica y la devolución de equipos y la reapertura de medios cerrados arbitrariamente.

La organización, en su informe, pide que sean derogadas las leyes que favorecen la censura como la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica, y la Tolerancia, y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras normas vigentes empleadas para reprimir y detener a periodistas.

En fecha reciente, la Alianza por la Libertad de Expresión, integrada por experimentados periodistas, planteó la restitución de los derechos civiles y políticos que debe garantizar el Estado venezolano.

FUENTE: Con información red X Espacio Público, informe febrero 2026

