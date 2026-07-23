jueves 23  de  julio 2026
DECLARACIONES

Mike Waltz acusa al régimen cubano de utilizar la ONU para difundir su propaganda

El embajador de Estados Unidos desestimó el concepto de "bloqueo" al señalar que dicha figura requeriría un cerco militar naval

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió la política de firmeza y presión adoptada por su administración hacia La Habana. Durante una comparecencia en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el diplomático sostuvo un tenso intercambio con legisladores respecto al papel de las instituciones multilaterales y la retórica oficial del gobierno cubano.

La comparecencia derivó en un acalorado debate sobre la eficacia de las sanciones y los recientes hallazgos del Departamento de Estado, el cual detalló actividades de injerencia e inteligencia por parte de la isla en territorio estadounidense, reseña el portal web Diario de Cuba.

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Los puntos clave del cruce diplomático

Durante el interrogatorio encabezado por el congresista demócrata Mark Pocan, el embajador Waltz expuso la posición oficial de la diplomacia estadounidense mediante los siguientes argumentos:

  • Uso instrumental de las Naciones Unidas: Waltz afirmó que las autoridades cubanas emplean las plataformas de la ONU únicamente como herramientas de propaganda para eludir la responsabilidad de sus fallidas políticas internas.

  • Rechazo a la narrativa del embargo: El diplomático desestimó el concepto de "bloqueo" al señalar que dicha figura requeriría un cerco militar naval, calificando la narrativa de La Habana como un intento de desviar la atención sobre las violaciones a los derechos humanos.

  • Contención del modelo político: Defendió que las sanciones limitaron la capacidad del régimen para financiar y expandir redes de influencia comunista en el hemisferio occidental.

  • Escenario abierto sobre acciones futuras: Ante las dudas planteadas sobre un posible escenario militar, Waltz se alineó con la postura de la Casa Blanca al declinar retirar opciones de la mesa para el presidente estadounidense.

Críticas de Washington al modelo socialista

El debate en el Congreso coincidió con declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, quien en un acto público en Georgia se refirió a Cuba, Venezuela y la antigua Unión Soviética como ejemplos de sistemas económicos fallidos. Bessent calificó estas experiencias como paisajes marcados por la privación, contraponiendo ese modelo a las políticas de inversión y libre mercado promovidas por la administración estadounidense.

Con este trasfondo, las tensiones entre Washington y La Habana continúan en aumento, mientras la Casa Blanca mantiene la presión diplomática y económica sobre el gobierno cubano.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

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