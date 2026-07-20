Servicio Militar en Cuba: investigación denuncia aumento de suicidios y castigos para quienes sobreviven

Familiares de los soldados han reclamado mayor transparencia en las investigaciones sobre muertes ocurridas durante el servicio.

El reclutamiento obligatorio en la isla vuelve al centro del debate tras la publicación de una investigación sobre las muertes de exreclutas.

Jóvenes durante una jornada del Servicio Militar Obligatorio en Cuba, un sistema cuestionado por organizaciones independientes de derechos humanos.

MIAMI.- Las lesiones autoinfligidas se han convertido en la principal causa de muerte entre quienes cumplen el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Cuba, según una investigación divulgada este lunes por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), que atribuye el fenómeno al deterioro de las condiciones dentro de las unidades militares y al endurecimiento de las normas que sancionan a quienes intentan abandonar el servicio.

El trabajo, titulado El endurecimiento del Servicio Militar Obligatorio en Cuba, obtenido por DIARIO LAS AMÉRICAS recopila 97 fallecimientos ocurridos entre 2001 y 2026, aunque advierte que la cifra real podría ser considerablemente superior debido a la ausencia de estadísticas oficiales y al hermetismo con el que las autoridades castristas manejan estos casos. La edad promedio de las víctimas apenas alcanza los 18 años.

Entre los hallazgos más relevantes figura que 33 de las muertes registradas entre 2021 y 2025 fueron catalogadas como suicidios, por encima de accidentes, enfermedades, homicidios o presuntas negligencias. De ese total, 22 ocurrieron únicamente el año pasado, un comportamiento que, según los investigadores, evidencia un marcado agravamiento del problema.

Entre estas cifras coinciden denuncias realizadas por familiares de conscriptos durante los últimos meses. Entre los casos de mayor repercusión figura el de Mercedes Roque, quien ha cuestionado públicamente la investigación sobre la muerte de su hijo, Antonio Alejandro Rassi Roque, mientras cumplía el SMO. A ese caso se suma el de la activista Alicia Alonso Morejón, quien denunció que las autoridades pretendían incorporar por la fuerza a su hijo y responsabilizó al régimen cubano por cualquier daño que pudiera sufrir. Ambos episodios reavivaron el debate sobre las condiciones del reclutamiento obligatorio y la falta de transparencia en la actuación de las autoridades militares.

Activistas y opositores sostienen que las condiciones dentro del SMO requieren mayor supervisión y acceso a información pública. CUBANET

El trabajo periodístico sostiene que estos episodios responden a un entorno caracterizado por el aislamiento de las familias, condiciones materiales precarias, extensas jornadas de trabajo, limitada atención médica y psicológica, abusos de autoridad y la utilización de conscriptos en tareas ajenas a la preparación castrense.

Dicho documento recoge además testimonios de exreclutas que describen las autolesiones como una vía desesperada para intentar abandonar el sistema. Entre los métodos mencionados figuran heridas provocadas con armas de fuego, fracturas voluntarias, machetazos e incluso la ingestión de objetos punzantes.

Uno de los aspectos que más preocupa a los autores es la respuesta del oficialismo. Según ellos, el Código Penal Militar, vigente desde 2023, contempla penas de hasta cinco años de prisión para quienes evadan el Servicio Militar Obligatorio, mientras otras disposiciones castigan a quienes recurran a medios fraudulentos o se provoquen lesiones para obtener una baja médica.

El reclutamiento obligatorio en la isla vuelve al centro del debate tras la publicación de una investigación sobre las muertes de exreclutas. DDC/ ACN

El investigador principal del trabajo, José Manuel González Rubines, sostiene además que la Fiscalía Militar considera el intento de suicidio como una modalidad de deserción. Bajo esa interpretación, quienes sobreviven podrían enfrentar procesos penales con condenas superiores a los diez años de prisión, en lugar de recibir atención especializada por la crisis de salud mental que motivó el hecho.

El análisis también sitúa el caso cubano en contraste con la tendencia regional. Mientras varios países latinoamericanos eliminaron el reclutamiento obligatorio o flexibilizaron sus sistemas durante las últimas décadas, Cuba mantiene la conscripción, prohíbe la objeción de conciencia y continúa incorporando adolescentes desde los 17 años y en su gran mayoría se ven sin otra alternativa para poder continuar los estudios universitarios.

A ello se suma otro elemento que, según el OCAC, agrava el panorama. En medio de la crisis demográfica y de la sostenida emigración juvenil, el informe revela que el aparato estatal estarían relajando los requisitos médicos y psicológicos para cumplir las cuotas de incorporación, permitiendo el ingreso de personas que anteriormente habrían sido declaradas no aptas.

Mientras la dictadura niega que el Servicio Militar es obligatorio, no es un secreto que esta practica ha dejado de responder exclusivamente a fines de defensa nacional y opera cada vez más como un mecanismo de control social, con escasa transparencia y prácticamente sin mecanismos de rendición de cuentas.