Milei en Israel exige a Hamás liberación de todos los rehenes

En el marco de su viaje oficial de tres días a Israel , visitará el kibutz Nir Or, en la frontera con Gaza, donde un tercio de sus habitantes fueron asesinados o secuestrados por Hamás el 7 de octubre.

Se reunirá con familiares de secuestrados “a quienes transmitiré el mensaje de que Argentina claramente se identifica como un amigo de Israel, sin lugar a dudas”.

Al acto también acudieron la hermana y secretaria del presidente, Karina Milei, la ministra de Asuntos Exteriores, Diana Mondino, y el rabino Axel Wahnish, futuro embajador en Israel.

El presidente argentino aseguró que su gobierno está trabajando en la inclusión de Hamás en la lista de organizaciones terroristas y aprovechó el foro de relevantes personalidades dedicadas a los negocios, tanto israelíes como estadounidenses y latinoamericanos, para recalcar que él y su gobierno creen firmemente “en el comercio como un mecanismo de cooperación social, que no solo beneficia a la humanidad por las ganancias de productividad que implica, sino que también, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. El comercio es un mecanismo que promueve la paz entre los pueblos, aun cuando no se quieran”.

Entre sus planes en el futuro cercano está el traslado de la legación argentina de la ciudad de Herzeliya a Jerusalén, reconociendo con este gesto la capitalidad de la ciudad. “Es una decisión tomada”, dijo decididamente Milei. “Está tomada. Después está la cuestión instrumental y nosotros sabemos que hay restricciones, pero vamos a luchar contra esas restricciones y se va a dar”.

FUENTE: FUENTE LATINA