miércoles 8  de  julio 2026
REUNION HEMISFÉRICA

Ministros de Defensa de América buscan fortalecer alianza contra el avance del crimen organizado

Representantes de 33 países se reúnen en la 17° Conferencia en Perú para analizar la evolución de las amenazas y trazar estrategias de seguridad comunes

Ministros de Defensa de América debaten en una Conferencia la seguridad del hemisferio, el 8 de julio de 2026

Ministros de Defensa de América debaten en una Conferencia la seguridad del hemisferio, el 8 de julio de 2026

MinDefPerú red X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- Ministros de Defensa de los países de América se reunieron en la decimoséptima Conferencia celebrada en la ciudad de Cusco, como cada año, para abordar el tema de la cooperación y el fortalecimiento de la alianza ante los desafíos como el avance del crimen organizado trasnacional y los desastres naturales.

El ministro de Defensa de Perú, Amadeo Flores, destacó la importancia del encuentro que lleva por lema 'América que se une es una defensa que avanza', y lo consideró una oportunidad para promover respuestas estratégicas conjuntas frente a los nuevos desafíos que enfrentan los Estados en estos tiempos convulsos.

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"Este foro abordará temas como la resiliencia estratégica, la seguridad humana, la gestión del riesgo de desastres, el desarrollo del talento humano, la transformación institucional y el empleo responsable de las tecnologías emergentes para su aplicación en el ámbito de la defensa", señaló Flores en su discurso inaugural.

Alianza en América contra el crimen

Flores destacó la relevancia del diálogo político, del respeto al derecho internacional, la responsabilidad compartida y la construcción de alianzas como pilares fundamentales para fortalecer la seguridad, la paz y el bienestar de los pueblos.

Durante su intervención, el ministro también señaló que el encuentro permitirá ampliar los ámbitos de acción de la defensa, sin desnaturalizar su misión fundamental de preservar la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales de cada país americano.

En este contexto de grandes desafíos, Flores advirtió que las amenazas actuales evolucionan constantemente y demandan mayores niveles de anticipación, adaptación y coordinación entre los países para enfrentar el terrorismo, los ataques cibernéticos e incluso los desastres naturales que plantean emergencias humanitarias.

Hemisferio con seguridad

"Confío en que sus participaciones y aportes nos permitan alcanzar acuerdos trascendentes en el marco de los objetivos previstos, para afianzar el camino hacia un hemisferio más seguro, con desarrollo, equidad y bienestar para nuestros ciudadanos", manifestó el ministro.

La Conferencia congrega a representantes de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay, entre otros.

Como parte de la agenda oficial, las delegaciones participantes sostendrán reuniones bilaterales para fortalecer los vínculos de cooperación y en el caso del Perú, se desarrollarán encuentros con representantes de Ecuador, Bolivia, Brasil y Chile, según los reportes.

FUENTE: Con información de EFE, Ministerio de Defensa de Perú red X

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