viernes 29  de  mayo 2026
CORRUPCIÓN

Tribunal argentino rechaza recurso de Cristina Fernández contra el decomiso de sus bienes

La expresidenta Cristina Fernández cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio en Buenos Aires, tras ilícitos en adjudicación de obras públicas

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires el 10 de junio de 2025. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena por fraude contra la expresidenta por la cual recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.&nbsp;

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires el 10 de junio de 2025. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena por fraude contra la expresidenta por la cual recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

Foto de Alessia MACCIONI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina rechazó este jueves un recurso que había presentado la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner(2007-2015) contra el decomiso de sus bienes ordenado por la justicia.

En su fallo, al que tuvo acceso EFE, el tribunal de alzada declaró "inadmisible" el recurso extraordinario federal.

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El recurso de Fernández fue presentado luego de que, a finales de abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmara un fallo de un tribunal oral que ordenó el decomiso de bienes de Fernández y de otros condenados por administración fraudulenta en la denominada causa 'Vialidad', por la que la expresidenta cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio en Buenos Aires.

Ahora, la defensa de la exmandataria puede presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema.

La Justicia argentina confirmó el 24 de abril la confiscación de bienes de la expresidenta Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, como parte de la restitución al Estado de cerca de 685.000 millones de pesos por el escándalo de corrupción conocido como caso Vialidad.

La causa Vialidad investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y derivó en diciembre de 2022 en la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Esa sentencia quedó firme en junio de 2025 tras ser confirmada por la Corte Suprema, lo que habilitó la ejecución de la pena y de las medidas económicas asociadas.

Otros recursos desechados

El tribunal de alzada también declaró este jueves "inadmisibles" los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas del empresario Lázaro Antonio Báez y de los dos hijos de Cristina Fernández para evitar el decomiso de sus bienes.

En noviembre de 2025, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó el decomiso de bienes para cubrir un monto cercano a los 685.000 millones de pesos (unos 479 millones de dólares), considerado por la Justicia como el perjuicio causado al Estado por las irregularidades en la concesión de obras viales.

La orden de decomiso alcanza un total de 111 bienes, entre ellos inmuebles vinculados a Fernández, a sus hijos y a Lázaro Báez, también condenado en el caso.

FUENTE: Con información de EFE

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