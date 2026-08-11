martes 11  de  agosto 2026
CLIMA

Gobierno de Perú crea comisión de gestión de riesgo ante la llegada del fenómeno El Niño

La comisión abordará los efectos de la sequía en las zonas sur y andina de Perú y se atenderán más de 500 puntos críticos ante la temporada de lluvias

Kieko Fujimori, presidenta de Perú. (EFE)

Kieko Fujimori, presidenta de Perú. (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA — La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presentó este martes la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, un organismo que permitirá acelerar la toma de decisiones y articular las intervenciones del Estado frente a las lluvias, sequías y otras emergencias que podrían presentarse a finales de este año y durante 2027.

“Esta comisión lo que busca es tomar decisiones de manera rápida y convocar a todas las autoridades competentes. Acá lo importante es trabajar con velocidad, con eficiencia y estar preparados”, afirmó Fujimori en Lambayeque, región en el norte del país y una de las más afectadas tradicionalmente por este fenómeno climatológico que está previsto que llegue al país andino a finales de 2026.

Lee además
 Dos vendedores cargan costales con mercancía por una calle inundada por el río Piura. (EFE)
CLIMA

Norte de Perú registra temperaturas récord en 50 años, antes del embate de El Niño
La agricultura, uno de los sectores de mayor crecimiento en empleos en los últimos 10 años.
CLIMA

Países de América acuerdan cooperación para responder a impactos de El Niño en la agricultura

La comisión será oficializada próximamente mediante una resolución suprema y constituye el órgano de decisión política y coordinación estratégica para las intervenciones públicas y privadas que se ejecuten en las etapas de preparación y respuesta frente a El Niño.

El grupo de trabajo también abordará los efectos de la sequía en las zonas sur y andinas del país, para lo que se prevé atender las necesidades de los pequeños productores mediante alimentos y vacunas para animales, así como la implementación de pequeños reservorios y bebederos.

Estará presidida por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, e integrada por los titulares de Defensa, Economía y Finanzas, y Vivienda, Construcción y Saneamiento; así como por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, quien ejercerá la secretaría técnica.

Más de 500 puntos críticos

Durante su visita a Lambayeque, Fujimori indicó que el Ejecutivo identificó 569 puntos críticos en el ámbito nacional que serán atendidos de manera prioritaria ante la próxima temporada de lluvias asociada a este fenómeno.

Detalló que en Lambayeque observaron 80 puntos críticos que requieren intervención, de los cuales 40 estarán a cargo del gobierno regional y los otros 40 serán atendidos mediante las acciones articuladas por la comisión estatal.

La presidenta explicó que la participación del Ministerio de Economía y Finanzas facilitará los recursos necesarios para acelerar los trabajos, especialmente en aquellos casos en los que los gobiernos regionales cuentan con maquinaria, pero requieren presupuesto para combustible y operarios.

“Los indicadores no son alentadores. Por eso, de los 1.900 puntos críticos que hay en el Perú vamos a priorizar 569. Esperamos que esta cifra de puntos priorizados se incremente si logramos mayor eficiencia, si se trabaja con velocidad y si el sector privado también ingresa a apoyarnos”, sostuvo. “Los indicadores no son alentadores. Por eso, de los 1.900 puntos críticos que hay en el Perú vamos a priorizar 569. Esperamos que esta cifra de puntos priorizados se incremente si logramos mayor eficiencia, si se trabaja con velocidad y si el sector privado también ingresa a apoyarnos”, sostuvo.

En esa línea, invocó a gobernadores y alcaldes a trabajar de manera conjunta, dejando de lado las diferencias políticas, con el objetivo de acelerar la limpieza de cauces y las labores de descolmatación.

“No estamos acá para ver diferencias ni colores políticos. Sé que estamos en un proceso electoral, pero tenemos que estar enfocados en limpiar los cauces y lograr la descolmatación. La prioridad es cuidar la vida de los ciudadanos y también nuestra agricultura”, enfatizó.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Fujimori inicia primeras obras de prevención ante riesgos de El Niño en Perú

El Gobierno español asegura que la cifra de inmigrantes llegados a Ceuta se mantiene en 72.000

Dinamarca levanta un muro político para frenar el avance del islamismo radical en Europa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

Imagen del centro de acopio de Deblex HUB, en Doral
ALTRUISMO

Colombianos en Miami convierten dolor por el terremoto en cadena de solidaridad

El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras visitar la zona que fue epicentro del terremoto el lunes 10 de agosto
COLOMBIA

Abelardo de la Espriella visita el Chocó, epicentro del terremoto que suma un centenar de fallecidos

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
EEUU

Juez frena impuesto a segundas viviendas de lujo en Nueva York; un revés para alcalde socialista

Te puede interesar

Imagen del centro de acopio de Deblex HUB, en Doral
ALTRUISMO

Colombianos en Miami convierten dolor por el terremoto en cadena de solidaridad

Por Daniel Castropé
El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

El comisionado René García y el alcalde Bryan Calvo reaccionan ante el cierre de las piscinas de Bucky Dent Park. 
VIOLACIONES Y CONTROVERSIAS

Hialeah cierra todas sus piscinas públicas tras irregularidades en Bucky Dent

Alerta por calor en el sur de Florida. 
SUBE EL MERCURIO

Alerta por calor en el sur de Florida: sensación térmica llegará a 110 °F

GEM se encuentra localizado en la 1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral.
SOLIDARIDAD

GEM busca voluntarios en Doral para acelerar envíos destinados a Colombia tras terremoto