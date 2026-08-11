Gobierno de Perú crea comisión de gestión de riesgo ante la llegada del fenómeno El Niño

LIMA — La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presentó este martes la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, un organismo que permitirá acelerar la toma de decisiones y articular las intervenciones del Estado frente a las lluvias, sequías y otras emergencias que podrían presentarse a finales de este año y durante 2027.

“Esta comisión lo que busca es tomar decisiones de manera rápida y convocar a todas las autoridades competentes. Acá lo importante es trabajar con velocidad, con eficiencia y estar preparados”, afirmó Fujimori en Lambayeque, región en el norte del país y una de las más afectadas tradicionalmente por este fenómeno climatológico que está previsto que llegue al país andino a finales de 2026.

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La comisión será oficializada próximamente mediante una resolución suprema y constituye el órgano de decisión política y coordinación estratégica para las intervenciones públicas y privadas que se ejecuten en las etapas de preparación y respuesta frente a El Niño.

El grupo de trabajo también abordará los efectos de la sequía en las zonas sur y andinas del país, para lo que se prevé atender las necesidades de los pequeños productores mediante alimentos y vacunas para animales, así como la implementación de pequeños reservorios y bebederos.

Estará presidida por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, e integrada por los titulares de Defensa, Economía y Finanzas, y Vivienda, Construcción y Saneamiento; así como por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, quien ejercerá la secretaría técnica.

Más de 500 puntos críticos

Durante su visita a Lambayeque, Fujimori indicó que el Ejecutivo identificó 569 puntos críticos en el ámbito nacional que serán atendidos de manera prioritaria ante la próxima temporada de lluvias asociada a este fenómeno.

Detalló que en Lambayeque observaron 80 puntos críticos que requieren intervención, de los cuales 40 estarán a cargo del gobierno regional y los otros 40 serán atendidos mediante las acciones articuladas por la comisión estatal.

La presidenta explicó que la participación del Ministerio de Economía y Finanzas facilitará los recursos necesarios para acelerar los trabajos, especialmente en aquellos casos en los que los gobiernos regionales cuentan con maquinaria, pero requieren presupuesto para combustible y operarios.

“Los indicadores no son alentadores. Por eso, de los 1.900 puntos críticos que hay en el Perú vamos a priorizar 569. Esperamos que esta cifra de puntos priorizados se incremente si logramos mayor eficiencia, si se trabaja con velocidad y si el sector privado también ingresa a apoyarnos”, sostuvo. “Los indicadores no son alentadores. Por eso, de los 1.900 puntos críticos que hay en el Perú vamos a priorizar 569. Esperamos que esta cifra de puntos priorizados se incremente si logramos mayor eficiencia, si se trabaja con velocidad y si el sector privado también ingresa a apoyarnos”, sostuvo.

En esa línea, invocó a gobernadores y alcaldes a trabajar de manera conjunta, dejando de lado las diferencias políticas, con el objetivo de acelerar la limpieza de cauces y las labores de descolmatación.

“No estamos acá para ver diferencias ni colores políticos. Sé que estamos en un proceso electoral, pero tenemos que estar enfocados en limpiar los cauces y lograr la descolmatación. La prioridad es cuidar la vida de los ciudadanos y también nuestra agricultura”, enfatizó.

FUENTE: Con información de EFE