lunes 1  de  junio 2026
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Amnistía Internacional pide a España extraditar a Argentina a coronel venezolano

La justicia argentina pidió en febrero pasado la extradición del coronel Ephraín Enrique Verdú Torrelles responsable de la represión en las protestas de 2014

En 2014, los manifestantes antigubernamentales fueron reprimidos con el uso brutal de la fuerza, por estos crímenes de lesa humanidad, la justicia argentina juzga a 14 militares venezolanos (AFP)

En 2014, los manifestantes antigubernamentales fueron reprimidos con el "uso brutal de la fuerza", por estos crímenes de lesa humanidad, la justicia argentina juzga a 14 militares venezolanos (AFP)

AFP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- Este lunes, Amnistía Internacional (AI) pidió tanto a Argentina como a España que colaboren para garantizar justicia a las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad.

La petición la hizo en virtud de la solicitud de la justicia de Argentina que demandó a España la extradición del coronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dentro de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y que se tramita en tribunales argentinos y para ser juzgado en el país sureño.

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La Justicia argentina dictó en febrero pasado la orden de extradición tras recibir información de que Verdú Torrelles se encontraba en España.

AI pidió a las autoridades que cooperen “de forma ágil y plena” con el proceso y con “cualquier posible solicitud futura” para contribuir a la justicia y la rendición de cuentas por esos crímenes.

“Las noticias de que este caso y las investigaciones penales que derivan del mismo están avanzando, y que se haya presentado formalmente una solicitud de extradición ante las autoridades españolas, son pasos bienvenidos”, señaló la organización. “Las noticias de que este caso y las investigaciones penales que derivan del mismo están avanzando, y que se haya presentado formalmente una solicitud de extradición ante las autoridades españolas, son pasos bienvenidos”, señaló la organización.

En un comunicado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, afirmó: “Los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos en Venezuela, deben remover la conciencia de toda la comunidad internacional y conducir a acciones tangibles para proteger a las víctimas frente a violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional”.

El pedido de extradición está en trámite en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional de España.

Desde 2023, la Justicia argentina lleva una causa contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir de una denuncia presentada en enero de ese año por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

Amnistía Internacional advirtió además sobre los riesgos que continúan enfrentando víctimas y defensores de derechos humanos en Venezuela.

La organización también reclamó “el desmantelamiento inmediato de la política estatal de represión, incluyendo la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos y la reforma integral del sistema de justicia”.

Las denuncias son tramitadas por el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.

Tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el juez Ramos solicitó el 4 de febrero a Estados Unidos que el expresidente sea extraditado a Argentina.

Jurisdicción universal de Argentina

En julio de 2023, el fiscal federal argentino, Carlos Stornelli, imputó a 14 militares venezolanos por haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014, a partir de una denuncia presentada por la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), tomando en cuenta la jurisprudencia de Argentina en materia de derechos humanos.

En 2014, Venezuela vivió semanas de multitudinarias protestas contra el régimen de Maduro, que fueron reprimidas con el “uso brutal de la fuerza” y muchas personas indefensas fueron detenidas y muchas sufrieron “abusos que incluyeron golpizas violentas, descargas eléctricas, quemaduras” y/o fueron obligadas a mantenerse “arrodilladas, sin moverse, por varias horas”, precisó en esa época Human Right Watch (HRW).

La causa fue abierta con base en el principio de la jurisdicción universal que, según Naciones Unidas, “confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito, cualquiera que sea el lugar en el que se cometió y cualquiera que sea la nacionalidad de su autor o víctima”.

¿Por qué piden extraditar al coronel Verdú Torrelles?

En 2014, el diario El Clarin de Argentina publicó los nombres de los catorce efectivos militares investigados, entre ellos un ex gobernador oficialista, mayo general José noguera Pietri y el coronel Ephraín Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, estado Carabobo (centro del país) en 2014.

Verdú Torres salió de Venezuela y se radicó en España. Y desde 2023, la justicia argentina le abrió una causa por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, específicamente se le señala por su responsabilidad de la muerte de Geraldin Moreno Acosta, en las protestas que ocurrieron en el estado Carabobo.

El 19 de febrero de 2014, la joven fue impactada por disparos de funcionarios de la GNB, en Naguanagua, Carabobo, en varias partes del cuerpo y el rostro, lo que le ocasionaron lesiones gravísimas y falleció varios días después.

FUENTE: Con información de EFE y VOA

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